Autotehtaan irtisanomiset järkyttävät Uudessakaupungissa, mutta kaupunkilaiset uskovat tulevaan

Uudenkaupungin kaduilla tulee nopeasti vastaan sekä autotehtaalla työskenteleviä että niitä, jotka tuntevat tehtaan väkeä. Uutinen satojen ihmisten irtisanomisesta harmittaa, mutta ei lannista.

– Huono uutinen sekä paikkakunnalle että lähikunnille. Mutta näitä uutisia aina välillä tulee. Tällä hetkellä markkinat ovat huonot, mutta täytyy uskoa tulevaisuuteen, sanoo itsekin autotehtaalla työskentelevä Terho Kaajalahti.

– Onhan tämä hirveää. Meistä jokainen tuntee jonkun, joka on siellä töissä. Mutta kyllä tästä vielä noustaan, sanoo Riitta Kuoksa.

Timo Räsänenkään ei ole tilanteesta kovin huolissaan, sillä hän uskoo, että Uudessakaupungissa on mietitty, miten tulevaisuus rakennetaan.

– Välillä on isoja rekrytointeja ja välillä ikävämpiä asioita. Uudessakaupungissa molempiin uutisiin on totuttu.

Kaupunginjohtaja: Tilanne edellisiä irtisanomisia parempi

Yle tavoitti Uudenkaupungin kaupunginjohtajan Atso Vainion matkoilta, ja hänen viestinsä oli toiveikas. Vainion mukaan tilanne on irtisanottaville aiempaa parempi, koska alueella on pulaa työvoimasta ja moni irtisanottu todennäköisesti työllistyy länsirannikon teollisuuslaitoksiin.

Uudenkaupungin yrittäjien puheenjohtaja Martti Luotonen otti autotehtaan uutiset myös melko rauhallisena vastaan, vaikka ne harmillisia ovatkin. Luotonen arvioi, että irtisanomiset vaikuttavat muihin alueen yrityksiin vaihtelevasti.

– Joillekin yrityksille tämä voi olla isokin juttu. Majoitus- ja ravintolapalveluissa vaikutus näkyy nopeasti, tehtaan alihankkijat kärsivät eniten, hän sanoo.

Pääluottamusmies: Autotehtaan irtisanomiset iso shokki

Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaan pääluottamusmies osasi odottaa irtisanomisia, kun tuotantomäärien vähentymisestä kerrottiin.

– Itselläni on 40 vuoden historia, joten ylä- ja alamäet on nähty. Nuoremmille ja ulkomailta työn perässä tulleille tämä on aikamoinen shokki, pääluottamusmies Jouni Varjonen sanoo.

Valmet Automotive vähentää Uudenkaupungin tehtaalta yhteensä 940 henkilöä. Heistä 500 irtisanotaan ja loput lomautetaan.

Irtisanottavien määrä yllätti

Jouni Varjosen mukaan tunnelma tehtaalla on ollut jännittynyt ja odottava. Hän osasi odottaa yt-neuvotteluilta suuria henkilöstövaikutuksia muun muassa siksi, että neuvotteluihin otettiin mukaan myös jo valmiiksi lomautettuina olleet.

– Irtisanottavien määrä oli suurin yllätys – että niinkin paljon irtisanotaan.

Pääluottamusmies sanoo uskovansa, että autotehdas nousee ongelmistaan vastoinkäymisistä huolimatta. Syksyllä tehtaalla alkaa Mercedes-AMG GT -mallin valmistus, jonka arvioidaan työllistävän noin 150 henkilöä.

– Juttelin (valmistusliiketoiminnan johtaja) Pasi Rannuksen kanssa ja sanoin, että jos hän ei siihen uskoisi, niin minullakin alkaisi usko horjua. Me aloitimme A-Mersulla, sitten tuli GLC ja nyt syksyllä alkaa AMG GT. Se on Daimlerin politiikkaa. Ne testaavat, kuinka hyvin me pärjäämme vaativampien projektien kanssa, Varjonen sanoo.