Suomalaisille 105 on tärkeä luku, mutta mitä Kiinassa tarkoittaa, jos saa tekstarin 520? Testaa, tunnistatko luvut ja niiden merkitykset

Jokaisella numerolla on tarina. Weimu You, Anton Halkola, Sylvia Kumpula ja Aapo Ahola kertovat omansa.

Kulttuuri ja elämäntapahtumat vaikuttavat siihen, mitä eri numeroista ajattelemme. Tämä päivämäärä on onnekas hääpäivä, joku toinen päivä taas epäonnen päivä. Numeroissakin aika muuttaa kulttuuria.

Symbolitutkija Liisa Väisäsen mukaan 23.3.2023 on maailman paras päivä mennä naimisiin, kun ajatellaan lukujen symboliikkaa ja maagisuutta.

– Avioliitossa on 2 ja numero 3 viittaa jumaluuteen monissa kulttuureissa. Eli kun me kaksi yhdymme meistä tulee jotain jumalallista.

Jos Väisäsen väite pitää paikkansa, Sylvia Kumpula ja Anton Halkola ovat onnekkaita.

Heidät vihitään illalla kokkolalaisen Kaarlelan kirkon hääyötapahtumassa, joka on järjestetty erityisen päivämäärän vuoksi.

Viime vuonna vastaava tapahtuma 22.2.2022 houkutteli kirkkoon seitsemän hääparia.

– Meillä on pienet häät eli vihkimisen jälkeen käymme lähimpien kanssa kahvilla. Varsinaisen hääjuhlan pidämme parin vuoden kuluttua, koska vielä nyt ei pysty järjestämään hulppeita juhlia, Kumpula kertoo.

Kumpula ja Halkola valitsivat hääpäiväksi 23.3.2023, koska se on lähellä parin viimevuotista kihlapäivää.

– On helpompi muistaa, kun päivät ovat peräkkäin. 23.3.23 on kiva myös siksi, koska se on vähän erikoisempi päivämäärä. Lisäksi menemme naimisiin kello 20.00, nuoripari kertoo.

Avaa kuvien katselu Sylvia Kumpula menee naimisiin äitinsä vanhassa häämekossa. Kuva: Ville Viitamäki / Yle

Ihmisen keksimä, ihminen pelkää

Symbolitutkija Liisa Väisäsen mukaan numeroiden merkitys ihmisille on uskomattoman suuri.

Niillä mitataan lähes kaikkea, jopa onnellisuutta.

– Monesti ihmiset myös suhtautuvat numeroihin kuin niissä olisi totuus ja niistä voisi lukea jotain mystistä ja ihmeellistä, Väisänen sanoo.

Väisäsen mukaan numeroiden symbolista merkitystä ei kannata kuitenkaan ottaa liian tosissaan, sillä numerojärjestelmä on ihmisen itsensä kehittämä symbolijärjestelmä tutkimuksen ja laskemisen apuvälineeksi.

– Hassua, että ensin kehitetään järjestelmä ja sitten oletetaan, että se on luonnonlaki ja aletaan pelätä omia systeemejä, Väisänen naurahtaa.

Viesti 520

Numeroiden merkitys on kulttuurisidonnaista.

Meillä Suomessa kaikki tapahtuu aina kolmesti eli kolmas kerta toden sanoo, eikä kahta ole ilman kolmatta.

Välimeren maissa tiistai 17. päivä on huono päivä, mutta anglo-saksisessa kulttuurissa epäonnenpäivä on perjantai 13.

Kiinalaisessa kulttuurissa ei ole kerrosta numero 4 tai 14.

Hongkongissa, missä itä ja länsi sekoittuvat, kerrostaloista puuttuvat puolestaan kerrokset 4, 13 ja 14.

Avaa kuvien katselu Hongkongin kerrostaloista on poistettu varmuuden vuoksi kaikki epäonnea tuottavat luvut. Kuva: Ville Viitamäki / Yle

Centria-ammattikorkeakoulussa opettavan Weimu Youn mukaan kiinalaisessa kulttuurissa numeroiden merkitys perustuu siihen, miten ne äännetään.

Numero 4 on huono ja sitä pitää välttää, koska äännettynä nelonen kuulostaa kuolema-sanalta, You sanoo.

You kertoo, että kiinalaisittain paras luku on 8, koska siitä seuraa vaurautta.

Kahdeksan on niin haluttu esimerkiksi auton rekisterinumeroissa ja puhelinnumeroissa, että siitä ollaan valmiita maksamaan.

Sattumaa ei ollut myöskään se, että Pekingin Olympialaisten avajaiset olivat 08.08.2008 klo 8 (eli 20) illalla, You kertoo.

Kulttuuri muuttuu. Weimu Youn mukaan mukaan nuorten suosima luku on nykyään sinkkujen päivän (Singles day) 1.11. Tyttöystävälle tai poikaystävälle puolestaan lähetetään viesti 520, joka kuulostaa kiinaksi lauseelta minä rakastan sinua.

Avaa kuvien katselu Aapo Ahola on valmis vaikka taistelemaan pelinumeronsa puolesta. Kuva: Ville Viitamäki / Yle

Testaa, tunnistatko luvut ja numerosarjat?

Symbolitutkija Liisa Väisäsen mukaan ihmiset muistavat kollektiivisesti päivät, jolloin jotain järisyttävää on tapahtunut.

Taide ja elokuvateollisuus ruokkivat vanhoja uskomuksia. Myös omassa elämässä tapahtunut paha tai ihanuus muistetaan.

Kokkolan Hermeksen puolustaja Aapo Ahola pelaa numerolla 44. Samalla numerolla on pelannut myös Aholan esikuva Kimmo Timonen.

Aholan mukaan numero merkitsee enemmän kuin usein ajatellaankaan, sillä se on osa pelaajan identiteettiä.

– Jos jollakin on tietty numero, katson, että se vähän kertoo, millainen se on jopa ihmisenä tai pelaajana, Ahola sanoo.

Helposti muistettava, mutta ei palindromi

Erikoissuunnittelija Asko Palviainen Helsingin almanakkatoimistosta on perehtynyt palindromeihin eli merkkijonoihin, joissa merkkien järjestys on sama etu- ja takaperin luettaessa.

Tämän päivän 23.3.23 lisäksi lähivuosina on tulossa muitakin helposti muistettavia päivämääriä, kuten 24.4.24, 25.5.25, 26.6.26, mutta nekään eivät ole palindromeja.

Palviaisen mukaan 8-numeroisia palindromeja on almanakassa harvoin. Nykyaikaa lähimmäksi sijoittuvat 22.02.2022, 03.02.2030, 13.02.2031 ja 23.02.2032.

– Esimerkiksi 29.02.2092 on superharvinainen. Se on samalla kertaa karkauspäivä ja palindromi, Palviainen kertoo.

Olisiko muitakin järjestelmiä?

Symbolitutkija Liisa Väisäsen mukaan viime aikoina on alettu kyseenalaistaa, soveltuuko nykyinen numerojärjestelmä kaikkeen tutkimukseen.

Vaihtoehtona on etninen matematiikka, joka perustuu esimerkiksi silmämääräisyyteen tai käden tuntumaan.

Väisäsen mukaan esimerkki etnisestä matematiikasta on se, kuinka monta ryppyä karjalanpiirakassa pitää olla tai minkä kokoinen kalastusverkon silmien pitää olla, jos haluaa tietyntyyppistä kalaa.

– Etninen matematiikka tarjoaa hyvän vaihtoehdon ja muistuttaa, että järjestelmä on meidän luomamme ja vaihdettavissa.

