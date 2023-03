Ari Joronen asuu 600 metrin päässä Venäjästä, ja nyt valtio kaatoi puut hänen mailtaan raja-aidan tieltä

Rajavartiolaitoksen testiaidan tieltä on kaadettu puita itärajalla.

Itärajan testiaidan pystyttämisen valmistelut ovat käynnistyneet Imatran Pelkolassa. Rajavyöhykkeeltä on kaadettu puita niiltä paikoin, johon testiaita nousee.

600 metrin päässä itärajasta asuvan Ari Jorosen mailta puita on kaadettu noin 20 metrin levyiseltä kaistaleelta.

Valtio maksaa raja-aidasta Joroselle kertakorvauksen. Korvaussumman suuruus ei ole vielä selvillä. Valtio maksaa Joroselle myös korvauksen hänen mailtaan kaadetuista puista.

Joronen kokee luovuttaneensa maitaan hyvään tarkoitukseen.

– Tämä on hyvä ja asiallinen homma. Aita on hyvä olla olemassa tulevaisuutta varten. Jossain vaiheessa sitä voidaan tarvita. Saa nähdä milloin, mutta tulevaisuutta varten tämä on hyvä juttu, Joronen toteaa.

Avaa kuvien katselu Ari Joronen kuulee lähes päivittäin itärajan takaa laukauksia. Äänet kantautuvat Venäjän puolella sijaitsevalta ampumaradalta. Jorosta ei huoleta asua lähellä rajaa. Kuva: Antro Valo / Yle

Puiden kaatamisen jälkeen rajavyöhykkeelle tehdään tie, jota pitkin voidaan kuljettaa maa-ainesta. Rajavyöhykkeelle kuljetettava maa käytetään raja-aidan pohjan tasoittamiseen.

Imatran Pelkolaan nousevan kolme kilometriä pitkän testiaidan on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Rajavartiolaitos selvittää testiaidalla muun muassa sitä, millaiset perustukset itärajan aita tarvitsee ja miten se kestää lunta ja pakkasta.

Avaa kuvien katselu Testiaita tulee olemaan kolme metriä korkea, ja sen päällä on piikkilankaa. Siihen tulee pimeätoimintakykyinen kameravalvonta ja tärkeimmille alueille valaisimet ja kauittimet. Kuva: Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksen mukaan aita on tarpeellinen erityisesti laajamittaisen ja laittoman maahantulon ehkäisemiseksi.

Kokonaisuudessaan valmiin aidan on tarkoitus kattaa Suomen 1 300 kilometrin pituisesta itärajasta 200 kilometriä. Aidasta 70 prosenttia sijoittuu Kaakkois-Suomen alueelle, erityisesti rajanylityspaikkojen tuntumaan. Aidan rakentamisen kustannusarvio on 380 miljoonaa euroa.