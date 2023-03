Ranskalainen pörssiyhtiö suurimmaksi omistajaksi Kokkolaan suunniteltuun 500 miljoonan euron vetytehtaaseen

Ranskalainen pörssiyhtiö Lhyfe nousee tänään julkistetulla yrityskaupalla Kokkolaan suurta vetytehdasta suunnittelevan Flexensin suurimmaksi omistajaksi.

Lhyfe on yksi maailman edelläkävijöistä vihreän ja uusiutuvan vedyn tuotannossa. Se on nyt tehnyt 49 prosentin pääomasijoituksen projektikehitysyhtiö Flexensiin.

Flexens kertoi marraskuussa suunnittelevansa Kokkolaan 500 miljoonaa euroa maksavaa vetytehdasta.

– Saamme kaupassa läheisen suhteen yhtiöön, jolla on kokemusta vetytehtaiden rakentamisesta. Saamme rahoitusta ja osaamista, jolla voimme vauhdittaa tätä Kokkolan projektia. Kokkolan projekti on puolestaan ollut yksi hyvä syy sijoittaa meihin, kertoo Flexensin toimitusjohtaja Berndt Schalin.

Lhyfe avasi kaksi vuotta sitten maailman ensimmäisen vetytehtaan, joka on suoraan yhteydessä tuulipuistoon.

Tämän vuoden loppuun mennessä yhtiö aikoo avata kolme uutta tehdasta ja lisäksi se on ilmoittanut useista projekteista ympäri Eurooppaa.

Yhtiön pörssiarvo on noin 350 miljoonaa euroa. Se toimii jo 11 maassa.

Lhyfen sijoitus mahdollistaa Flexensille Kokkolan tehtaan seuraavien vaiheiden rahoituksen ja lisärahoituksen hankkimisen.

– Lhyfe tuo myös uskottavuuutta, kun haemme rahoitusta isoilta infrastruktuurirahoittajilta, jotka ovat ensisijainen rahoituslähde tämän tyyppisille hankkeille, Schalin sanoo.

Kokkolan vetytehdashanke etenee Schalinin mukaan suunnitelmien mukaan. Yhtiö on aloittanut ympäristönvaikutusten arviointiprosessin, tehtaan konseptisuunnittelu on loppuvaiheessa ja tarkempi perussuunnittelu on alkamassa aikataulun mukaisesti.

Tavoite on käynnistää tehtaan toiminta vuonna 2027.

Energiayhtiöillä suuri kiinnostus Kokkolan hankkeeseen

Vihreän vedyn valmistuksen edellytyksenä on vihreä energia, käytännössä tuuli- ja aurinkovoima.

Kokkolaan suunniteltu vetytehdas on kokoluokaltaan 300 megawattia eli sen verran se tarvitsee prosessiinsa sähköä.

Flexens on avannut keskustelut usean tuulivoimayhtiön kanssa, sillä tuulivoima on alueella ensisijainen vihreän energian lähde sanoo Schalin.

– Hanke on herättänyt erittäin suurta mielenkiintoa isojen tuuloivoimakehitysyhtiöiden keskuudessa. Heitä on ollut helppoa lähestyä ja usean kanssa neuvottelut ovat päällä. Se on melkein niin päin, että me voimme valita, kenen kanssa etenemme, Schalin sanoo.

Österbottens Tidning kertoo (siirryt toiseen palveluun) (21.3.) myös, että Flexens neuvottelee suuren aurinkovoimapuiston perustamisesta Kruunupyyhyn kolmen yrityksen kanssa.

Puisto olisi kooltaan 100-150 hehtaaria ja sen huipputeho olisi 100 megawattia.

– Kartoitamme kumppania myös sille ja otamme kumppaniksi aurinkovoimakehittäjän, kun löytyy oikea konsepti. Se on vielä hyvin varhaisessa vaiheessa, mutta tutkiskelemme kyllä sieltä maa-alueita sellaiselle. Kruunupyyssä on tilaa ja kiinnostusta.

Kokkola, Ahvenanmaa ja Lempäälä

Flexens on vuonna 2019 perustettu vihreän vedyn ja Power-to-X -hankkeiden projektikehitysyhtiö. Sen palveluksessa 19 henkeä.

Kokkolan tehdashankkeen lisäksi sillä on Ahvenanmaan saaristossa Smart Energy Åland -demoalusta, jolla se esitelee yhteiskuntaa, joka perustuu täysin uusiutuvaan sähköön, ja jossa käytetään vetyä ja Power-to-X -teknologiaa.

Lempäälään se perustaa puolestaan 2,5 megawatin vihreän vedyn tuotantoyksikön ja tankkausaseman.