Rikoskirjailija Harri Nykänen on kuollut – Raid-hahmon luoja oli poliisien ja roistojen kaveri

Rikoskirjailija Harri Nykänen on kuollut. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun). Lehden mukaan Nykänen kuoli nopeasti edenneeseen sairauteen Helsingissä tiistaiaamuna. Hän oli kuollessaan 69-vuotias.

Harri Nykänen oli yksi Suomen menestyneimmistä rikoskirjailijoista. Suosituimmaksi nousi Raid-kirjasarja. Niistä on tehty 12-osainen tv-sarja ja sitä seurannut elokuva vuodelta 2003.

Sarja on katsottavissa Yle Areenassa:

Vuonna 2000 esitetty Harri Nykäsen rikosromaanien hahmoihin perustuva 12-osainen Raid on yksi Suomen kaikkien aikojen katsotuimmista tv-sarjoista.

Elokuvan voi katsoa Yle Areenasta:

Kai Lehtisen tähdittämä Raid-elokuva sai ensi-iltansa vuonna 2003.

Rikostoimittaja kaveerasi lain molemmin puolin

Nykänen teki pitkän uran rikostoimittajana Helsingin Sanomissa vuodesta 1981 vuoteen 2001.

Työn kautta Nykäsellä oli laaja tuttavapiiri sekä poliiseja että rosvoja. Hän kertoi Ylen Poliisi-tv:ssä (siirryt toiseen palveluun), että hänellä ei ollut suuria konflikteja lain eri puolilla kaveeraamisesta.

– Kun olen toiminut siinä välissä, niin poliisi on hyväksynyt pelisäännöt. Esimerkiksi, jos mä kerroin jonkun tiedon tai välitin poliiseille vaikka varastetun esineen, niin minulta oli turha kysyä, mistä se tuli.

Harri Nykänen oli Yle Puheen Aamun vieraana vuonna 2015, kun hän oli julkaissut muistelmateoksen Likainen Harri. 20 vuotta Erkon renkinä. Hän kertoi haastattelussa muun muassa siitä, millaiset tahrat rikostoimittajan ura on häneen jättänyt.

– Lähtötilanne oli se, että halusin kertoa lapsilleni, missä isä on ollut mukana. Ei ollut tarkoitus kostaa vaan kertoa muistoja jälkipolville. Kyllä mulla on ystäviä on enemmän kun vihamiehiä. Eiköhän ne vihamiehet ole jo 15 vuodessa unohtanut, Nykänen sanoi tuolloin.

Haastattelun voi kunnella alta:

Nykänen sai tutkivan journalismin Lumilapio-palkinnon vuonna 1994 uutisoituaan poliisijohdon korruptiosta.

Hän sai saman palkinnon uudelleen vuonna 2001 yhdessä Vellamo Vehkakosken kanssa juttukokonaisuudesta, jossa käsiteltiin työpaikka-ahdistelua.

Samaiseen kokonaisuuteen liittyvä juttu johti myös Nykäsen pitkän uran päättymiseen Helsingin Sanomissa.

Hän paljasti Nelosen Palaneen käry -ohjelmassa, että hänen artikkelissaan mainitsema seksuaaliseen häirintään syyllistynyt toimitutusjohtaja oli Veikkauksen Matti Ahde. Veikkaus teetti asiasta selvityksen ja erotti Ahteen luottamuspulan takia.

Tapauksen jälkeen Nykänen irtisanoutui lehden palveluksesta ja jättäytyi vapaaksi kirjoittajaksi.

Harri Nykänen oli kirjailijana erittäin tuottelias. Raidin lisäksi hän kirjoitti Ariel Kafka ja Johnny & Bantzo -sarjoja. Dekkareiden lisäksi Nykänen kirjoitti myös rikosaiheisia tietokirjoja.

Hän sai kaksi kertaa Suomen dekkariseuran Vuoden johtolanka -palkinnolla vuosina 1990 ja 2001.