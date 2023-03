Anarkistikollektiivi Makamikin talo Helsingissä syttyi tuleen rakennuksen sisäpuolelta – poliisi ei epäile rikosta

Helsingin Kumpulassa Jyrängöntiellä paloi helmikuussa anarkistisen Makamik-yhteisön käytössä ollut talo. Poliisin mukaan palo on todennäköisesti lähtenyt liikkeelle hormista.

Poliisilla ei ole syytä epäillä rikosta anarkistisen Makamik-yhteisön talon helmikuiseen tulipaloon liittyen.

Kollektiivin käytössä ollut rakennus paloi Helsingin Jyrängöntiellä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.

Palon tarkkaa syttymissyytä poliisi ei ole täysin pystynyt selvittämään, mutta tutkinnanjohtaja Crista Granrothin mukaan palo on lähtenyt liikkeelle rakennuksen sisältä.

Hän kertoo, että talossa on 26. helmikuuta vastaisen yön aikana ollut ihmisiä, jotka ovat lämmittäneet rakennuksen keskellä sijaitsevaa puukamiinaa tai lämmitysuunia. He ovat poistuneet paikalta hetkeä ennen, kun rakennus on syttynyt palamaan.

– Voimakkaimman palon lähde on ollut keskellä taloa ja sitä kautta arvioidaan, että palo olisi lähtenyt liikkeelle hormista, Granroth sanoo.

Hän lisää, että kyseessä voi olla myös esimerkiksi sähköpalo. Se on kuitenkin varmaa, että talon ulkopuolelta palo ei lähtenyt liikkeelle.

Makamik on itse epäillyt Instagram-tilillään, että palo olisi tahallaan sytytetty. Granrothin mukaan ei ole kuitenkaan syytä epäillä, että palon aiheuttajana olisi ulkopuolinen taho.

– Emme näe, että ketään olisi syytä epäillä rikoksesta.

Palon syttymisen yhteydessä ei myöskään ole käytetty minkäänlaisia palavia nesteitä.

– Palonsyytutkintaan koulutetut poliisikoirat ovat olleet siellä, eivätkä ole ainakaan merkinneet, että rakennuksessa olisi sellaisia ollut, Granroth sanoo.

Tapausta on tutkittu palonsyytutkintana. Rikosilmoitusta tapauksesta ei ole tehty.