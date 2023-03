EU jyrää läpi lain, joka voi vaarantaa Suomen nykyiset ilmastotavoitteet – polku puhtaan energian vetysuurvallaksi saattaa jäädä haaveeksi

Blastr Green Steel kaavailee Inkooseen tehdasta, jossa valmistettaisiin ns. vihreää terästä vetypelkistyksellä. Lisäksi suunnitteilla on integroitu vedyn tuotantolaitos. Tehdas tarvitsee valtavasti puhtaasti tuotettua sähköä.

EU:n Suomelle asettama energiansäästötavoite on niin kova, että työ- ja elinkeinoministeriö katsoo sen vaikeuttavan vihreän siirtymän investointeja. Elinkeinoelämä toivoo Suomen luopuvan mallioppilaan roolista.

– Esitys on Suomen kannalta täysin järjetön. Komissio vaarantaa meidän ilmastotavoitteemme sekä puhtaan energiamme tänne vetämät investoinnit, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä (Kesk.).

– Tämä direktiivi on tosi huono Suomelle. Vaikka kaikkemme teimme, niin Suomen erityispiirteitä ei otettu huomioon, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija ja pääneuvottelija Pia Kotro.

Parjauksen kohteena on yleinen energiatehokkuusdirektiivi, jossa asetettiin energian loppukulutuksen vähentämistavoitteet. Vaikka Suomi on aiemmilla tarkastelujaksoilla (siirryt toiseen palveluun) pystynyt ylittämään EU:n asettamat tavoitteet, nyt on työ- ja elinkeinoministeriön mielestä toisin.

Tästä kiistellyssä direktiivissä on kyse: - Euroopan komissio, parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto sopivat 10.3. uudesta energiatehokkuusdirektiivistä. - Jäsenvaltioiden on vähennettävä yhteisesti EU-tason energiankulutusta niin, että se on 11,7 prosenttia alempi vuonna 2030 kuin mitä vuonna 2020 tehdyssä kulutusennusteessa arvioitiin. - Paljon energiaa käyttävälle Suomelle jyvitettiin tavoite, jonka mukaan energian loppukäyttö saa vuonna 2030 olla Suomessa enintään 241 TWh. Tämä on noin 50 TWh nykyistä vähemmän. - Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan vihreän siirtymän investoinnit tulevat lisäämään sähkön kulutusta. Yhdessä säästötavoitteen kanssa yhtälö on mahdoton.

Vetysuurvaltahaave vaarassa?

Uuden säästötavoitteen mukaan energian loppukäyttö saa olla Suomessa vuonna 2030 enintään 241 terawattituntia (TWh). Tämä on noin 50 terawattituntia nykyistä vähemmän. Se on myös paljon vähemmän kuin hallituksen ilmasto- ja energiastrategiassa oli kaavailtu vuodelle 2030.

– Ilmasto- ja energiastrategiassa on arvioitu, että hiilineutraalisuuspolulla energian loppukulutuksemme vuonna 2030 on 275 terawattituntia. Se arvio on tehty parhaalla kansallisella osaamisella, ymmärryksellä ja datalla, sanoo johtaja Heikki Väisänen Energiavirastosta.

Energian loppukäyttö (siirryt toiseen palveluun) sisältää energian lopputuotteiden eli sähkön ja kaukolämmön sekä rakennusten lämmitykseen käytettyjen polttoaineiden, liikennepolttoaineiden sekä teollisuuden prosessipolttoaineiden kulutuksen.

Tiukka tavoite uhkaa nyt romuttaa Sanna Marinin hallituksen aikeen Suomen hiilineutraalisuudesta (siirryt toiseen palveluun)vuoteen 2035 mennessä.

– Jos tuohon 241 terawattitunnin tasoon pitää säästää, niin kyllä me sitten jäädään ilmastotavotteista, Lintilä sanoo.

Näin siksi, että hilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä pohjautuu pitkälti teollisuuden ja muun yhteiskunnan sähköistymiseen ja päästötöntä energiaa vaativaan puhtaan vedyn tuotantoon.

Samalla vihreään siirtymään liittyvä teollistuminen tarvitsee kuitenkin hurjan määrän lisää sähköä.

Avaa kuvien katselu Aurinkopaneeleja Lempäälä-talon katolla. Komission kova säästötavoite johtuu siitä, että energiankulutus asukasta kohti on Suomessa suurta. Kuva: Lempäälän kunta

Suomen polku puhtaan energian vetysuurvallaksi voi Lintilän mielestä mutkistua.

– Suurin osa investoinneista, niin kotimaiset kuin ulkomailtakin Suomeen tulleet, kuluttavat paljon energiaa ja ne perustavat tuotantonsa nimenomaan uusiutuvan ja puhtaan energian käyttöön eli tuulivoimaan, ydinvoimaan ja entistä enemmän aurinkovoimaan. Energiansäästötavoite vaarantaa näitä investointeja, Lintilä sanoo.

Lintilän mukaan huoli syntyy siitä, että kovaa säästötavoitetta on vaikea lähteä toteuttamaan ilman teollisuutta. Liikenteestä, maa- ja metsätaloudesta ja rakentamisesta energiansäästöä on vaikea saada kasaan riittävästi samalla, jos teollisuudessa kulutus, vaikka vähäpäästöisenäkin, kasvaisi.

Suomi ei saanut etua siitä, että täällä sähkö tuotetaan jo pääosin tuulella, ydinvoimalla, vedellä ja auringolla.

– Kyllä tämä on äärettömän ongelmallinen tilanne on.

Avaa kuvien katselu Elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo äänestäneensä neuvoston kantaa vastaan jo vuonna 2022, kun direktiivin tavotteita sorvattiin. Kuva: Silja Viitala / Yle

Sijoittajat voivat huolestua - poliitikoilta kaivataan rauhoittavaa viestiä

Säästötavoite on kova myös Elinkeinoelämän keskusliiton mielestä. Silti suurin uhka direktiivissä liittyy sijoittajien reaktioon.

Sijoittajat saattavat säikähtää, jos Suomi ryhtyy toteuttamaan tavoitetta tiukasti.

– Kyllä tässä semmoinen vaara on. Nyt poliittisen puolen pitäisi selkeästi sanoa, että Suomi tekee nämä ilmastopäästöjen vähentämiseen tarvittavat investoinnit, ja että niitä ei tämä direktiivi uhkaa, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Kati Ruohomäki.

Energiatoimissaan mallioppilaan pitäisi myös oppia ottamaan rennommin.

– Edellisellä tarkastelujaksolla osa jäsenmaista ei saavuttanut säästövelvotteitaan. Siitä ei kuitenkaan seurannut heille mitään sanktioita. Tässä on sama tilanne eli tämä direktiivi ei ole mielestäni niin tiukka, että siitä alkaisi sakot juosta. Jos Suomi ei tällä kertaa tavoitetta saavuta, niin selitetään komissiolle myöhemmin, että jäätiin tavoitteesta, koska teimme näitä vihreän siirtymän investointeja, Ruohomäki sanoo.

Yleisen energiatehokkuusdirektiivin taustalla on EU:n 55-valmiuspaketti, jonka mukaan EU:n päästöjä on vähennettävä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Direktiivi tulee voimaan tänä keväänä.

Äskettäin kohuttiin myös rakennuksia koskevasta energiatehokkuusdirektiivistä, jonka käsittely on vielä kesken.

