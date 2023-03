Turun telakalla laskettiin perinteisin menoin Mein Schiff 7:n köli

Meyer Turun telakalla juhlistettiin tänään taas yhden aluksen kölinlaskua. TUI Cruises -yhtiön aluksen on määrä valmistua ensi vuonna.

Meyer Turun telakalla Mein Schiff 7 -aluksen köli on laskettu rakennusaltaan pohjalle.

Kölinlaskua, eli aluksen rakentamisen etenemistä rungonkoontivaiheeseen juhlistettiin perinteisin menoin tänään tiistaina Meyer Turun telakalla. Kölinlaskuun kuuluu esimerkiksi kolikkoseromonia. Seromoniassa teräslohkon alle asetetaan kolikot. Meyer Turun telakka muistuttaa tiedotteessaan, että kolikkoseromonia on peräisin Antiikin Rooman ajoista. Kolikoiden on määrä tuoda aluksille suojelusta.

TUI Cruises -yhtiön Mein Schiff 7 -alus valmistuu vuonna 2024. Sen rakentaminen alkoi viime vuoden kesällä. Sisaralukset Mein Schiff 1 valmistui vuonna 2018 ja Mein Schiff 2 vuonna 2019.

Tuleva alus on yli 300 metriä pitkä ja sillä on 15 kantta, 1461 hyttiä ja matkustajia se voi ottaa kyytiinsä 2 894. Lisäksi alukseen mahtuu henkilökuntaa tuhannen henkilön verran. Bruttovetoisuustonnit aluksella on 111 500.