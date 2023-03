Jyväskylän Hippokselle 2,5 miljoonaa euroa valtion tukea – summa ei liikauta liikuntakeskittymähanketta vielä mihinkään

Jyväskylässä aika on ajanut ohi Hippoksen alueen nykyisistä liikuntatiloista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntää Jyväskylän Hippos-hankkeelle 2,5 miljoonan euron tuen. Rakentaminen lähtee liikkeelle, kun urakoitsija on löytynyt.

Jyväskylässä Hippoksen mittavan liikuntakeskittymän rakentamisen olisi tarkoitus käynnistyä tänä vuonna.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä 2,5 miljoonan euron tuki ei ole kuitenkaan siinä ratkaiseva tekijä.

– Se ei valitettavasti ole niin merkittävä, että se yksin tätä takaisi. Jos kokonaisuus on 200 miljoonan euron luokkaa, niin ymmärrettävästi siinä täytyy olla monta muuta numeroa kohdillaan, sanoo sijoitusyhtiö Sepoksen toimitusjohtaja Jouni Alho.

”Uskon, että kaupunki ottaa mielellään vastaan”

Valtionavusta päätöksen tehnyt tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.) pitää kuitenkin 2,5 miljoonaa euroa huomattavana summana. Alun perin Hippos oli saamassa vain noin 1,3 miljoonaa euroa valtion tukea.

– Uskon, että Jyväskylän kaupunki ottaa mielellään vastaan tämän summan, Honkonen toteaa.

– Ei tällä varmasti koko hanketta tietenkään hoideta, mutta varmaan tämä omalta osaltaan vie tätä kokonaisuutta eteenpäin. Ja valtion kerralla myöntämäksi liikuntapaikka-avustukseksi tämä on kuitenkin aika huomattava.

Ministerin mukaan kyseessä on kerta-avustus, mutta seuraavalla vaalikaudella avustusta voi hakea uudelleen.

Hippokselle nyt tuleva avustus ei Honkosen mukaan ollut poissa mistään muusta liikuntapaikkahankkeesta, vaan aiempaa suurempi summa löydettiin ministeriön käytössä olevista varoista.

– Meillä oli käyttämättömiä Veikkaus-uudistuksen rahoja, joita voidaan tähän käyttää.

Hippoksen saamaa avustusta oli Honkosen mukaan helppo kannattaa, sillä hänen mielestään kyseessä on valtakunnallinen kohde.

– Meillä on liikuntatieteen koulutusta ja tutkimusta Jyväskylässä, meillä on yrityksiä, jotka toimivat tällä alalla. Mahdollisuudet kansallisten ja kansainvälisten urheilutapahtumien järjestämiseen paranee jatkossa, eli kyllä tässä on monta tekijää, jotka puolsivat tätä lisärahoitusta tähän, perustelee Honkonen.

Hippoksen kustannustietoja päivitetään parhaillaan

Valtaosa uuden Hippoksen kustannuksista syntyy rakennusurakoinnista. Sepoksen toimitusjohtaja Jouni Alhon mukaan tarkempia kustannustietoja päivitetään parhaillaan.

– Hankkeen käynnistyminen vaatii sen, että meillä on sopimukset urakoinnista. Sitä ratkaisua haetaan parasta aikaa, sanoo Alho.

Hippoksen hankekehitys lähti jälleen liikkeelle helmikuussa, kun viimeisetkin valitukset rakentamisesta hylättiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Valitusprosessin aikana kustannukset ovat ovat kohonneet 10-15 prosentilla ja Hippoksen rakentamisen hinta alkaa lähennellä 200 miljoonaa euroa.

Kustannusten nousun taustalla on Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukranassa. Sekä rakentaminen, että lainarahan ottaminen on tullut entistäkin kalliimmaksi.

Urakoitsijan lisäksi Hippos-hakkeen on kerättävä kasaan uudestaan myös koko rahoituspaketti.

– Siitä leijonanosa on pankkityyppinen lainarahoitus, joka on nyt neuvottelussa. Ja sen tilanne on reilun vuoden takaisesta, kun paketti oli kasassa, olennaisesti muuttunut korkojen takia, sanoo Alho.

