Kallaveden rannalle aiotaan rakentaa puisia sviittejä, joista pääsee pulahtamaan suoraan järveen

Pohjois-Savossa Kuopiossa rakennetaan kesän aikana parikymmentä uutta majoitussviittiä. Puurakenteiset sviitit nousevat Saaristokadun kupeeseen Kallaveden rannalle, lähelle matkailukeskus Saanaa.

Noin viisi miljoonaa euroa maksavan hankkeen puuhamies on kuopiolainen liikemies Raimo Sonninen. Bellan venetehtaalla omaisuutensa hankkinut Sonninen haluaa kehittää alueen matkailua vahvasti eteenpäin.

Rantasviittejä varten alueelle on ajettu runsaasti louhetta ja varsinainen rakentaminen pääsee vauhtiin toukokuussa. Kallaveden rannalle tulevien maisemasviittien uskotaan kiinnostavan myös ulkomaalaisia matkailijoita.

Etenkin pariskunnille suunniteltujen sviittien koko on 27–35 neliömetriä ja rakennuksista pääsee suoraan uimaan Kallaveteen.

Avaa kuvien katselu Sviittien läheisyyteen rakennetaan taidepuisto. Kuva: Arkkitehtitoimisto Lunden

Raimo Sonninen sanoo miettineensä alueen rannalle jotain matkailukuviota jo 2000-luvulla, kun Siikarantaan rakennettiin venetehdashalleja.

Veneliiketoiminnan muuttuessa hallit ovat nyt muussa käytössä ja alueelle on tullut muutamassa vuodessa runsaasti eri liikunta-alan toimijoita.

Siikarannassa on muun muassa padelkenttiä, kuntosali sekä Kuopion Reippaan Voimistelijoiden ja Kuopion Sirkuksen käytössä oleva harjoitushalli.

Mallia ja ideoita on haettu muualta Suomesta

Maisemasviittejä on suunniteltu perusteellisesti ja Raimo Sonninen on kiertänyt tarkalla katseella useita matkailukohteita ympäri Suomea ja Lappia.

– Tästä tulee hiukan luksuspaikka, mutta kyllä sviitit on kaikille tarkoitettu. Uskon uniikin paikan kiinnostavan myös kansainvälisiä matkailijoita. Säädämme hintatasoa matkan varrella kuten maailmalla toimitaan, linjaa Raimo Sonninen.

Läheinen matkailukeskus Saana on jatkossa kiinteässä yhteistyössä Bella Resort -yhtiön kanssa. Toimitusjohtaja Tatu Naamanka sanoo sviittien herättäneen paljon kiinnostusta jo tässä vaiheessa.

Ideana on tarjota aktiivista lomailua vain muutaman kilometrin päässä Kuopion keskustasta. Lähistöllä on tarjolla useita eri liikuntapaikkoja. Kallaveden järvimaisemia voi käydä katsomassa myös kävellen läheisessä Pölhön saaressa.

Rantasviittialueelle tulee myös taidepuisto ja sen keskiöön nousee kuvanveistäjä Pekka Jylhän suunnittelema Joutsen-taideteos.

Yrittäjä Raimo Sonnisella on seuraava matkailuhanke vahvasti mielessä. Matkailukeskus Saanan viereen jo aiemmin suunniteltu hotelli on työpöydällä yhä odottamassa. Kuusikerroksinen hotelli on suunnitelmissa toteuttaa lähivuosina.