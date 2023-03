Etelässä vettä, keskiosissa autoilijoiden kauhukelit, Lapissa kauniit hiihto-olosuhteet – loppuviikon säässä on isoja maanlaajuisia eroja

Eteläisessä ja pohjoisessa Suomessa on lähipäivinä isot erot niin lämpötiloissa, säässä kuin olosuhteissa ylipäätään, kertoo Ylen meteorologi Matti Huutonen.

Lunta, räntää ja vettä. Sitä on luvassa, kun laajat saderintamat ylittävät Suomen ensin keskiviikkona ja uudestaan torstaina.

Tiistain ja keskiviikon välinen yö on vielä laajalti poutainen, kunnes ensimmäinen sadealue saapuu lounaasta. Se ennättää aamupäivän aikana Suomen länsi- ja lounaisosiin, joista matka jatkuu päivän kuluessa suureen osaan maan etelä- ja keskiosia.

– Keskiosassa maata sataa pääasiassa lunta, ja sitä voi kertyä ihan reippaasti, jopa toistakymmentä senttiä huomisen päivän aikana. Etelässä sateet todennäköisesti alkavat lumena, mutta muuttuvat sitten vedeksi päivän aikana, kertoo Ylen meteorologi Matti Huutonen.

Eniten lunta on kertymässä Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan väliselle akselille.

Seuraavan yön aikana sadealue väistyy Venäjälle, mutta uusi tulee heti perästä. Tällöin vesisateet osuvat Keski-Suomenkin kohdalle.

Molempien päivien sadealueet ovat Huutosen mukaan sen verta voimakkaita, että keskisen Suomen maakuntiin on luvassa erittäin huonoa ajokeliä.

Lapissa tilanne on aivan toinen, sillä sadealueet eivät sinne yllä. Maakunnassa voidaan nauttia kauniista ja talvista pakkassäätä.

– Siellä on hyvinkin kylmiä öitä. Voi 20–30 astettakin olla pakkasta torstain vastaisena yönä, kun etelässä on samaan aikaan plussaa. Aika iso ero on etelän ja pohjoisen välillä lämpötiloissa, säässä ja olosuhteissa kaiken kaikkiaan.

Kevään kanssa ei kannata hötkyillä

Viikonlopun jälkeen keli kylmenee läpi Suomen, ennustaa Huutonen. Todennäköisesti lämpötiloissa ei tapahdu isoja muutoksia sunnuntaihin mennessä, mutta sen jälkeen on trendiä kylmempään suuntaan.

– Ei vielä kannata hötkyillä kevään kanssa täällä etelässä liikaa ja varsinkaan mitään kesärenkaita haaveilla auton alle. Kyllä tuossa ihan liukkaita olosuhteita tulee olemaan koko maassa.

Aivan eteläisimmän Suomen lumet saattavat kuitenkin kadota loppuviikon aikana varsin tehokkaasti vesisateiden myötä.