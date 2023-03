Vaasan yliopistolla on ainutlaatuinen retropelien kokoelma – ”Mikään hieno ei tule helpolla”, huokaisee kokoelman koonnut Teemu Närvä

Tuhansittain kävijöitä houkutteleva Vaasa Game days -tapahtuma on yliopistolle keino olla näkyvillä yhteiskunnassa. Teemu Närvä on koonnut yliopistolle suuren, harvinaisen pelikonekokoelman.

Vanhat arcade-pelit eli kolikkopelit ja flipperit vetivät tiistaina ja keskiviikkona Vaasan yliopistolle sankoin joukoin kävijöitä retropelaamisen pariin.

Vaasa Game Daysin perustaja Teemu Närvä Vaasan yliopistolta iloitsee tapahtuma-alueen tungoksesta.

– Pelaaminen on todella universaali juttu ja se kiinnostaa, Närvä sanoo.

Pelit ovat Vaasan yliopiston kokoelmasta, joka on Suomen mittakaavassa yksi Suomen suurimpia. Erikoista on juuri se, että kokoelma on yliopiston omistuksessa.

Närvä ryhtyi kasaamaan kokoelmaa vuonna 2014, jolloin hän haki Wayne Greztkyn nimeä kantavan pelin Oulusta. Hän kertoo joskus miettineensä, aloittaisiko urakan uudelleen, jos tietäisi millaiseksi kokoelman kokoaminen muodostuu.

– Se on ollut ihan törkeän vaikea tehdä ja aivan törkeä urakka. Joku kysyi, että tekisinkö uudestaan – en tekisi, mutta tosi kivaa on ollut, Närvä sanoo.

Äärimmäisen harvinainen Darius-peli vuodelta 1986 löytyi Kristiinankaupunkilaisesta hotellista, kertoo Teemu Närvä.

Kokoelmaa säilytetään Vaasan yliopistolla ja Vaasa Game Days:n aikaan pelikoneita pääsevät pelaamaan kaikki halukkaat. Närvä tunnustaa olevansa työstään ylpeä.

– Kovin usein mikään hieno ei tule helpolla ja tämä ei todellakaan ole tullut, mutta joskus matka on sen arvoinen.

Kuuntele, kuinka työlääksi Teemu Närvä kuvailee pelikokoelman rakentamista.

”Yliopiston esiintymisen ei tarvitse olla kaavoihin kangistunutta”

Kaksipäiväisessä Vaasan yliopiston järjestämässä Vaasa Game Days -tapahtumassa on kokeiltavana satakunta pääosin 80- ja 90-luvuilta peräisin olevaa peliä. Se on enemmän kuin vuonna 2015 alkaneen tapahtuman aikana on vielä kertaakaan ollut.

Tiistaina, tapahtuman avauspäivänä tapahtumassa kävi yli tuhat kävijää, ja pelaajia on riittänyt jälkimmäisenä päivänäkin.

– Aamupäivällä ensimmäiset pari tuntia siellä oli enimmäkseen opiskelijoita. Kun ihmiset alkoivat päästä töistä, siellä oli iso väentungos. Olen tyytyväinen, ja olen harvoin tyytyväinen omiin juttuihini, Närvä myhäilee.

Närvä pääsi mukaan järjestämään kaverinsa Olli Raatikaisen retropelitapahtumaa vuonna 2015, jonka pohjalta nykyinen tapahtuma syntyi.

– Halusimme tehdä erilaisen tapahtuman, koska Vaasassa ei ollut isompaa pelitapahtumaa. Se syntyi rakkaudesta lajiin.

Pelitapahtuma on yliopistolle yksi tapa olla näkyvillä. Närvän mukaan yliopisto on ollut erityisesti tänä vuonna vahvasti mukana tapahtuman järjestämisessä.

– Yliopisto haluaa olla yhteydessä ympäröivään yhteiskuntaan - ihmisiin, yrityksiin, nuoriin ja lapsiiin. Sen, kuinka esittäydytään, ei tarvitse olla kaavoihin kangistunutta. Asioita voidaan tehdä monella tavalla.

Vanhojen pelien vetovoima on vahvaa. Närvästä on hienoa nähdä, kuinka oma tapahtuma vetää ihmisiä paikalle.

– Osa porukasta ei halunnut lähteä kotiin. Aika harvoin voi sanoa, että tapahtumaan tulee alle kouluikäisiä, jotka eivät halua lähteä sieltä pois.