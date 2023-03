Miesten Futsal-liigan runkosarjan voittaja FC Kemi lähtee jatkopeleihin mestaruus mielessä - kotipelien paikka voi vaihtua kesken tärkeiden pelien

FC Kemin kotikenttä Tervahalli on menossa purkuun tänä keväänä. Jos joukkue etenee mitalipeleihin asti, niin siltä lähtee kotikenttä alta kesken pelien.

FC Kemi voitti miesten futsal-liigan runkosarjan kolmannen kerran peräkkäin. Pisteen verran perässä tulivat Kampuksen Dynamo Jyväskylästä ja GFT Espoosta.

FC Kemin maajoukkuepelaaja Tuukka Pikkaraisen mukaan joukkue on kasvanut henkisesti viime vuodesta.

– Nyt lähdetään playoff-peleihin kirkkaimmat mitalit mielessä ja uskon, että tänä vuonna olemme siihen valmiita. Runkosarjassa ei ollut turhaa höntyilyä, osattiin pelata viisaasti.

FC Kemin joukkueenjohtaja Kalle Huusko on mielissään seuran omien kasvattien kasvamisesta miehen mittoihin.

– Monta vuotta on nuorten miesten kanssa töitä tehty, Tuukka Pikkarainen, Vesa Lilja, Ville Uimaniemi, Eetu Alalahti muun muassa. Pojista on tullut miehiä siellä kentällä. Hienoa, että meillä on maajoukkuetason pelaajia omasta takaa.

Avaa kuvien katselu Kuvassa vasemmalla Tuukka Pikkarainen ja Kalle Huusko Yle Lapin studiossa Kemissä. Kuva: Jari Peltoperä / Yle

Kalle Huuskon mielestä myös hankinnat joukkueeseen ovat onnistuneet.

– Marokon maajoukkue kaksikko, Soufiane Borite oli jo Kemiin tullessa maajoukkueessa ja Anass Nasser on noussut meidän peli esitysten perusteella sinne. Lisäksi saimme loistavan maalivahdin brasilialaisen Rennan Cabralin. Hän on ehkä futsal-liigan kautta aikain kovimpia hankintoja.

Puolivälierät pelataan paras kolmesta menetelmällä ja FC Kemin puolivälierävastustaja on ToPV Torniosta.

– ToPV on tuttu vastustaja ja kiva, että pelataan Meri-Lapissa. Ei tarvitse heti matkustaa kauemmas. Toki Tornio täytyy ensin voittaa, että pelit jatkuvat, toteaa Tuukka Pikkarainen.

Välierät ja finaalit pelataan paras viidestä menetelmällä. Viime vuonna FC Kemi ylsi pronssille. Tuukka Pikkarainen ennakoi, että mestarisuosikkeja on tänä vuonna Kemin lisäksi Kady, GFT, Akaa ja Vieska.

FC Kemin kotikenttä menee purkuun

FC Kemin kotikenttä Tervahalli on menossa purkuun tänä keväänä. Jos joukkue etenee mitalipeleihin asti, niin se joutuu pelaamaan ne naapurikaupungissa Torniossa.

Joukkueenjohtaja Kalle Huuskon mukaan Kemin kaupungin kanssa saatiin sovittua, että pelit onnistuvat Kemin Tervahallissa huhtikuun loppupuolelle saakka.

– Kaupunki tuli sen verran vastaan, että jos pelaamme välierissä, niin saamme pelata ne Tervahallissa. Jos pääsemme finaalipeleihin tai pronssipeleihin, niin ne pelataan Torniossa, näin on alustavasti sovittu.

Tuukka Pikkarainen olisi toivonut, että mahdolliset mitalipelit olisi pystytty pelaamaan kotihallissa.

– On sillä pieni vaikutus, mutta en usko, että sillä on tuloksellisesti väliä. Tosi harmi, että ei pystytä odottamaan siihen asti, että kausi päättyisi ja halli olisi pystyssä pari kolme viikkoa pitempään. Tietenkin hieno asia on se, että uutta liikuntahallia aletaan rakentaa.