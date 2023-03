Hannu Mustosen auto nappasi nopeusrajoituksen vaalimainoksesta – poliisille ilmiö on tuttu, mutta kuski maksaa mahdolliset sakot

Keskiviikkoaamuna keiteleläinen Hannu Mustonen oli ajamassa Pohjois-Savossa, kun Maaningan kohdalla auto ilmoitti nopeusrajoituksen muuttuneen 110 kilometriin tunnissa.

– Se tuli kyllä täysin yllätyksenä. Ihmettelin, että eihän tuollaista nopeusrajoitusta ole Suomessa edes olemassa, Mustonen nauraa.

Auton tekniikka luuli vaalimainoksen numeron olevan nopeusrajoitusta ilmoittava liikennemerkki.

– Huvitti niin paljon, että tein uukkarin ja kävin nappaamassa kuvan vaalimainoksesta. Vaalimainoksessa on samantyyppinen numero mustilla kirjaimilla ympyrän keskellä kuin liikennemerkissä, Mustonen kertoo.

Mustonen päätti ajaa uudestaan mainoksen ohi katsoen, miten auto reagoi tällä kertaa. Nyt auto ei muuttanutkaan kojelautaan tupsahtavaa tietoa nopeusrajoituksen muutoksesta.

– Onko se kiinni siitä, missä kohtaa auto kaistalla seilaa? Ihmettelin, että miksei se nyt ota sitä. Ainoastaan yhden kerran auto luki vaalinumeron nopeusrajoitukseksi, ihmettelee Mustonen.

Avaa kuvien katselu Hannu Mustoselle ei ole aiemmin tapahtunut vastaavaa, että auto olisi ilmoittanut nopeusrajoituksen muutoksen vaalinumeron perusteella. Kuva: Juhani Hynynen

Ei ainoastaan uusien autojen ongelma

Aikaisemmin samasta aiheesta on uutisoinut MTV Uutiset (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä on käytössä uusissa autoissa. Myös vanhemmissa autoissa on olemassa samanlaista automaatiotekniikkaa.

– Minun autonihan on toistakymmentä vuotta vanha eli dieselillä käyvä Volvo vuodelta 2012, kertoo Mustonen.

Mustosen autossa päällä oli automaattinen nopeusrajoitusten tunnistusjärjestelmä. Suurempia ongelmia voi tulla, jos päällä on myös vakionopeudensäädin tai uusimmissa autoissa oleva mukautettu vakionopeudensäädin (siirryt toiseen palveluun). Tällöin auto voi kiihdyttää tai hidastaa ajonopeutta esimerkiksi vaalinumeroiden mukaan.

– En käytä vakionopeudensäädintä koskaan. Ihan omalla jalalla säädin kaasua.

Mustonen suhtautuu tapahtuneeseen huumorilla.

– Meidän perheessä auto oli ensimmäinen, joka valitsi oman ehdokkaansa, naurahtaa Mustonen.

Sakosta ei pääse eroon, vaikka ylinopeutta ajaisi vaalinumeron takia

Poliisille ongelma on tuttu.

– Tämä nousee esiin parin vuoden välein vaalien yhteydessä. Enemmänkin tämä aiheuttaa hämmennystä kuin ongelmia, toteaa johtaja ylikomisario Dennis Pasterstein Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksesta.

Vaalinumeroiden lisäksi auton järjestelmä voi napata nopeusrajoituksen esimerkiksi linja-auton puskurissa kiinni olevasta maksiminopeustarrasta.

– Järjestelmä lukee kaikkia numeroita, joita näkevät liikenneympäristössä, kertoo Pasterstein.

Aika ajoin poliisille tulee oikaisuvaatimuksia sakkoihin, joihin syynä pidetään vaalinumeroita.

– Ei oikaisuvaatimuksia ole hyväksytty. Ei tällä perusteella pysty välttämään sakkoa tai liikennevirhemaksua. Kuljettaja on vastuussa ajoneuvon nopeudesta ja siitä, että ajaa nopeusrajoitusten mukaisesti.

Pasterstein ymmärtää harmin, joka vaalinumeroista koituu liikenteessä vaalien alla. Hän ei ole kuullut, että esiin tulleiden ongelmien takia olisi tulossa muutoksia tie- ja kadunvarsien vaalimainontaan.

– Tämä on muutaman vuoden välein toistuva, mutta hetkellinen haaste kuljettajille. Jos tämän kanssa on ongelmia, niin kannattaa ottaa autosta pois päältä automaatiotoiminto muutamaksi viikoksi. Siten erehdyksen vaara katoaa, vinkkaa Pasterstein.