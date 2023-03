Nainen kertoi somen työnhakuilmoituksessa rikostaustastaan ja sai useita työtarjouksia – kysyimme, kannattaako rikoshistoriasta kertoa

Moikka! Oon 34 v työtön (mulla on rikostaustaa, ei oo haitannut koulun työharjoittelussa, eikä kouluun pääsyssä), nykyään oon päihteetön. Oon luonteeltani kiltti ja sosiaalinen.

Näin alkoi tamperelaisen Laura Mäkelä-Keurulaisen helmikuussa kirjoittama Facebook-päivitys, jossa hän haki sivutyötä.

Kirjoitus sai aikaan vilkkaan keskustelun Puskaradio Tampere -ryhmässä. Päivitys on saanut 700 tykkäystä, ja siihen on tullut yli sata kommenttia, joista suurin osa myönteisiä.

Laura Mäkelä-Keurulainen yllättyi saamastaan palautteesta.

– Siitä tulikin hirveä härdelli. Ihmiset alkoivat jutella, että minkä takia kerroit. Toiset oli sitä mieltä, että ”tsemppiä, hyvä, että kerroit”.

Ilmoitus tuotti tulosta. Mäkelä sai kolme asiallista työtarjousta tai -vinkkiä, joista kaksi on poikinut töitä. Hän on ollut jo myymässä korvatulppia rock-keikalla, ja lähiajoille on sovittu kahvilatyötä markkinoilla.

”Se olisi kuitenkin tullut selville”

Laura Mäkelä-Keurulaisella oli noin kolmekymppiseksi asti paha alkoholiongelma. Myös muita päihteitä kului. Lisäksi tuolloin vielä hoitamaton mielen sairaus toi omat ongelmansa. Hän sai useamman rikostuomion.

Nyt Mäkelä-Keurulaisen elämä on raiteilla, ja hän on kuntouttavassa työtoiminnassa. Sen oheen hän on etsinyt pienimuotoista sivutyötä.

Mäkelä-Keurulainen halusi tehdä taustansa heti selväksi.

– Oli hyvä, että kerroin. Olen hyvin avoin ja sosiaalinen ihminen, jotain kautta se olisi kuitenkin tullut selville. En jaksa pelätä sitä. Ei pidä antaa pilata koko elämää, jos on joskus jotain tehnyt.

Avaa kuvien katselu Laura Mäkelä-Keurulaisen arkeen kuuluu kuntouttavaa työtoimintaa, ulkoilua Reino-koiran kanssa ja vapaaehtoistyötä. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Facebook-ryhmässä Mäkelä-Keurulaisen avoimuus sai pääsääntöisesti kannustusta. Muutama kyseenalaisti menneistä asioista kertomisen ja kehotti häntä ennemmin korostamaan osaamista ja tulevaisuuden suunnitelmia.

Laura Mäkelä-Keurulaisen mielestä avoimuus oli oikea ratkaisu. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, suosittelisiko sitä muille rikostaustaisille.

– En osaa vastata. Minä kertoisin, koska olen rehellinen, mutta kyllä se varmasti kitkee työtarjontaa. Ihmisillä on ennakkoluuloja.

Työhaastattelussa ei saa kysyä mitä vain

Useimmissa tavallisissa ammateissa rikostausta ei ole este. Työnantaja ei myöskään näe tai saa tietoa työnhakijoiden rikostaustasta.

Apulaistietosuojavaltuutettu Annina Hautala kertoo, että työnhakijaan sovelletaan soveltuvin osin työelämän tietosuojalakia. Työnantaja saa käsitellä henkilötietoja vain siinä määrin kuin on tarpeellista työntekijää valittaessa. Tiedon tarpeellisuutta pitää arvioida tapauskohtaisesti sen työtehtävän perusteella, johon rekrytointi liittyy.

– Työntekijän luotettavuuden selvittämiseen liittyy paljon työntekijän yksityisyyden suojan kannalta herkälle alueelle tulevia kysymyksiä. Työnantajien tuleekin olla tarkkana näissä asioissa.

Työnhakijan rikosrekisteritietoja, rikosta ja tuomiota koskevia tietoja voidaan arkaluontoisina henkilötietoina käsitellä ainoastaan siten kuin laissa on asiassa nimenomaisesti säädetty. Useimmiten kyseessä on turvallisuusselvitysmenettely (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi lasten lasten kanssa työskenteleviltä vaaditaan (siirryt toiseen palveluun) nähtäväksi rikostaustaote. Rikostaustaotteen tilaa työnhakija itse, ja siihen merkitään vain ne tiedot, joilla arvioidaan olevan erityistä merkitystä.

Käytäntönä on, että jos rikostaustaselvitys tai turvallisuusselvitys vaaditaan, se kerrotaan työpaikkailmoituksessa.

Aukko ansioluettelossa herättää kysymyksiä

Kannattaako työnhakijan siis kertoa rikostaustastaan, jos ei ole pakko? Ylen haastattelemat työnhaun ja työnvälityksen asiantuntijat kannustavat yleisesti ottaen rehellisyyteen.

Pirkanmaan TE-keskuksen johtajan Juha Sandbergin mukaan oikea vastaus riippuu työnantajasta ja työtehtävästä. Osa työnantajista tarjoaa työmahdollisuuksia matalalla kynnyksellä eikä rikostausta estä työllistymistä.

– Työnhakijoista voidaan kysyä hakijan luvalla suosittelijoilta, ja tällöin saattaa tulla taustasta ilmi jotakin sellaista, mitä hakija ei ole avannut hakemuksessaan tai haastattelutilanteessa. Tästä syystä rehellisyys on kannatettavaa, Juha Sandberg sanoo.

Avaa kuvien katselu Facebook-ryhmään tehty työnhakuilmoitus sai niin paljon huomiota, että jotkut vastaantulijat ovat tunnistaneet Laura Mäkelä-Keurulaisen. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Samoilla linjoilla on muun muassa rekrytointia ja henkilöstövuokrausta tarjoavan Baronan rekrytointipäällikkö Kristiina Vormala. Vormalan mukaan sovitetut rikokset eivät ole este työn saamiselle, ellei työ itsessään edellytä näissä asioissa täysin nuhteetonta taustaa.

– Emme kannusta ketään valehtelemaan, mutta ymmärrämme toki, että sovitetut rikokset jätetään mielellään kertomatta. Toisaalta hakijan tulee punnita, miten mahdollinen asian esiintulo myöhemmin vaikuttaa hänen menestymiseensä työssä tai työnhaussa.

Vankeustuomiosta ei tarvitse kertoa ansioluettelossa. Pirkanmaan TE-keskuksen johtajan Juha Sandbergin mukaan aukko ansioluettelossa kiinnittää kuitenkin helposti huomiota.

– Yleensä kokenut rekrytoija huomaa aukot ja kysyy, mitä hakija on tehnyt sinä aikana.

Baronan rekrytointipäällikkö Kristiina Törmälä vahvistaa, että työnhakijan kannattaa varautua selittämään aukkoja työ- ja koulutushistoriassa.

– Yleinen ohje haastattelussa on rehellisyys, sillä asioilla on tapana tulla esiin, ja silloin niistä voi olla enemmän haittaa.

Rikostausta tulee harvoin ilmi

Palveluyhtiö Baronasta kerrotaan, että työnhakijan rikostausta on tullut tietoon erittäin harvoissa tapauksissa. Turvallisuuspäällikkö Jani Kinnusen mukaan asia on tullut ilmi tehtävään vaadittavasta taustaselvityksestä.

– Joskus henkilön työllistyminen on tyssännyt siihen, että selvityksissä on paljastunut rikostuomioita, jotka hän on hakutilanteessa jättänyt kertomatta. Tällöin asia on ollut ikävä yllätys kaikille osapuolille.

Kinnusen mukaan hyvin hoidettu rekrytointiprosessi on kaikkien etu.

– On yhteiskunnallisesti tärkeää, että myös ne ihmiset, joiden menneisyydessä on rikostuomioita, työllistyvät ja saavat tehdä töitä. Toisaalta on tärkeää, että myös taustaselvitykset tehdään huolella.

Laura Mäkelä-Keurulaiselle avoimuus toi näkyvyyttä. Hakuilmoituksen poikimien työkeikkojen avulla hän voi toteuttaa haaveitaan: lähteä matkalle tai ostaa vaatteita.

– Mielestäni rikostausta ei tee ihmisestä sen huonompaa työntekijänä. Kyllä kaikkia pitäisi palkata.

Avaa kuvien katselu Laura Mäkelä-Keurulainen ei halua pelätä sitä, että hänen rikostaustansa tulee ilmi. Siksi hän kertoo siitä itse avoimesti. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit kommentoida aihetta 25. maaliskuuta kello 23:een saakka.