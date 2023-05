Kuva kuningas Charlesista on muuttunut vuosikymmenten aikana: Naurettava luontohörhö paljastuikin edelläkävijäksi

74-vuotiaan kuningas Charlesin edeltäjistä yksikään ei ole ollut kruunajaispäivänään yhtä iäkäs. Pitkän elämän varrella on ehtinyt tapahtua paljon.

Kuninkaaksi yli 70-vuotiaana viime syksynä noussut Charles III on maansa historian iäkkäimpänä aloittanut hallitsija.

Kruunajaisiaan 74-vuotiaana juhliva Charles onkin ehtinyt elää värikkään elämän, jonka aikana häneen on julkisuudessa ehditty iskeä monenlaisia leimoja.

Esittelemme niistä kiinnostavimmat.

Tavoiteltu playboy

Nuoren kruununperillisen tehtävänä on löytää rinnalleen puoliso, jonka avulla kuningashuoneen jatkuvuus turvataan. Julkisuudessa mahdollisia puolisoehdokkaita, todellisia ja keksittyjä, seurataan sen vuoksi suurella innolla.

Tämä oli myös Charlesin kohtalo.

Avaa kuvien katselu 70-luvun lopussa prinssi Charles yhdistettiin juorulehdissä prinsessa Dianan sisareen Sarah Spenceriin. Kuva on otettu Sveitsissä helmikuussa 1978. Kuva: James Gray / AOP

Hänen rinnalleen ehdittiin mediassa asettaa vuosien mittaan suuri joukko naisia. Lehdistössä näitä naisia kutsuttiin nimellä ”Charlien enkelit”.

Jos skandaalilehtien otsikoihin on uskominen, niin Charles oli liukas playboy.

”Kuninkaallisasiantuntijoiden” (siirryt toiseen palveluun) laskelmien perusteella Charlesilla ehti ennen Diana Spencerin kihlaamista olla yli 20 suhdetta. Näiden joukossa olivat suhteet Camilla Shandiin, jonka sukunimeksi avioliiton myötä tuli Parker Bowles, ja Dianan isosiskoon Sarah Spenceriin.

Pettäjäksi paljastunut satuprinssi

Avaa kuvien katselu Charles ja Diana vihittiin 29. heinäkuuta 1981. Kuvassa tuore aviopari on kuningatar Elisabetin ja morsiuslasten kanssa Buckinghamin palatsin parvekkeella. Kuva: AOP

Kun Charles avioitui Dianan kanssa vuonna 1981, julistettiin heidän liittonsa Suomenkin mediassa vuosisadan rakkaustarinaksi, jossa satuprinssi sai satuprinsessansa.

Koko maailma vaikutti tuolloin julkaistujen uutisten perusteella pysähtyneen seuraamaan Lontoossa pidettyjä häitä. Televisiosta niitä katsoi arviolta miljardi ihmistä.

Avaa kuvien katselu Charlesin ja Dianan tulevat häät olivat yhdysvaltalaisen TV Guide -televisiolehden kannessa heinäkuussa 1981. Kuva: AOP

Tämä satu ei kuitenkaan päättynyt lauseeseen ”Ja he elivät elämänsä onnellisina loppuun saakka.” Jo 80-luvun loppupuolella lehdet uutisoivat Charlesin ja Dianan avioliiton ongelmista.

Dianalle oli selvinnyt, että Charlesilla ja Camillalla oli suhde. Myöhemmin Diana kertoi julkisesti, että avioliitossa oli hieman ahdasta, sillä siinä oli mukana kolme henkilöä. Lehdet täyttyivät otsikoista, joissa pettäjä-Charles sai kuulla kunniansa.

Charles ja Diana päätyivät vuonna 1992 asumuseroon ja vuonna 1996 avioeroon.

Koulukiusattu ”kuninkaallinen itkupilli”

Avaa kuvien katselu Prinssi Philip, prinssi Charles ja Gordonstounin sisäoppilaitoksen rehtori Robert Chew ensimmäisenä koulupäivänä 1. syyskuuta 1962. Kuva: AOP

”What a royal cry baby” eli ”Millainen kuninkaallinen itkupilli”, ilkkui Daily Mirror -tabloidi, kun Charles aikuisena kertoi sisäoppilaitoksessa kokemastaan rankasta koulukiusaamisesta. Vielä 90-luvulla julkaistuissa lehtijutuissa Charles leimattiin etuoikeutetuksi turhasta valittajaksi.

Totuus oli kuitenkin karu. Osa muista oppilaista muun muassa pahoinpiteli Charlesia Skotlannissa sijaitsevassa Gordonstounissa. Prinssi ei onnistunut ystävystymään ikäistensä kanssa, vaan haki turvaa muutamasta aikuisesta, esimerkiksi henkivartijastaan.

Charles on verrannut aikaansa sisäoppilaitoksessa vankilatuomioon ja kuvaillut elämäänsä siellä täydeksi helvetiksi. Charlesin anelusta huolimatta perhe ei antanut hänelle lupaa vaihtaa koulua.

Charles päätyi Gordonstouniin isänsä prinssi Philipin tahdosta. Philip oli itse käynyt samaa koulua ja halusi ”kovettaa” pehmona pitämäänsä Charlesia. Skotlantilaisen Daily Record -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan sisäoppilaitos ”vahvisti” oppilaita muun muassa kylmien suihkujen ja vähissä vaatteissa kylmässä ulkoilmassa urheilemisen avulla.

Prinssin kouluaikaan liittyi myös ympäri maailmaa levinnyt skandaali, kun 14-vuotias Charles jäi kiinni tilattuaan pubissa kirsikkabrandya.

Avaa kuvien katselu Vuonna 1969 Charles kirjoitti pääministeri Harold Wilsonille kirjeen, jossa hän esitti huolensa Skotlannin jokien lohikantojen heikkenemisestä. Kuvassa kuningatar Elisabet ja prinssi Charles Buckinghamin palatsissa vuonna 1969. Kuva: AOP

Poliittinen piilovaikuttaja

Vasemmistolainen The Guardian -sanomalehti on jo vuosien ajan tehnyt paljastuksia Charlesin poliitikkoihin kohdistamista vaikutusyrityksistä.

Esimerkiksi vuonna 2015 The Guardian -lehti paljasti (siirryt toiseen palveluun), että Charles oli pommittanut pääministerinä vuosina 1997–2007 toiminutta Tony Blairia ja tämän hallituksen ministereitä lukuisilla kirjeillä, joissa hän otti kantaa niin Irakin sotaan kuin vaihtoehtohoitoihinkin.

Viime vuonna The Guardian (siirryt toiseen palveluun) uutisoi Charlesin onnistuneen John Majorin pääministerikaudella 1990–1997 jopa muuttamaan lainsäädäntöä haluamaansa suuntaan.

Kuninkaallisten pitäisi pysyä erossa päivänpolitiikasta, joten Charlesin toiminta herätti ihmetystä.

Avaa kuvien katselu Charlesin perustama ihanneasuinalue Poundbury ja sen aukiolla oleva kuningataräitiä esittävä patsas. Kuva on otettu 29. syyskuuta 2022. Kuva: Geoffrey Swaine / AOP

Erityisesti arkkitehtuuri on ollut vuosikymmeniä prinssin vaikuttamiskohteena. Hänen suuri inhokkinsa on moderni arkkitehtuuri, jonka tuotoksia hän on verrannut muun muassa betonisokkeloon ja paiseeseen (siirryt toiseen palveluun). Useat prinssin haukkumat kohteet ovat jääneet pelkiksi suunnitelmiksi.

Vastavetona modernille arkkitehtuurille hän rakensi oman perinteistä arkkitehtuuria edustavan ihanneasuinalueensa, Etelä-Englannissa sijaitsevan Poundburyn.

Luontohörhö edelläkävijä

Avaa kuvien katselu Prinssi Charles nuuhki kukkia vieraillessaan Romanian Bukarestissa 30. maaliskuuta 2017. Kuva: Tim Rooke / AOP

Jo vuonna 1969 Charles kirjoitti (siirryt toiseen palveluun) pääministeri Harold Wilsonille kirjeen, jossa hän esitti huolensa Skotlannin jokien lohikantojen heikkenemisestä. Oman valtakuntansa ohella Charles ilmaisi jo varhain huolensa niin trooppisten metsien kuin merienkin tilasta.

80-luvulla hän muutti kotitilansa Highgroven luomutilaksi ja alkoi myydä omia luomutuotteitaan. Charlesille ilkuttiin julkisuudessa vuosikausien ajan hänen luonnonsuojelupuheidensa takia.

Luonnonmukainen viljely ja Charlesin itsensä tekemä paljastus puutarhakasveille juttelemisesta olivat etenkin Britanniassa ehtymätön vitsien aihe.

Viime vuosina sävy on kuitenkin muuttunut, kun luontokadon ja ilmastonmuutoksen kaltaiset ongelmat on ymmärretty yhä laajemmin. Nyt Charles näyttäytyy luonnonsuojelun edelläkävijänä.

Eikä hän ole suuren yleisön tietoisuuden lisääntyessä hillinnyt taisteluaan, vaan on kertonut muun muassa Clarence Houseen asennetuista aurinkopaneeleista, Birkhallin kartanon lämmittämisestä bioenergian avulla ja Aston Martininsa ajamisesta biopolttoaineen vauhdittamana.

Avaa kuvien katselu Charles aloitti 7. syyskuuta 2010 kestävään elämäntapaan kannustavan kiertueen Walesin Llanarthnesta. Kuva: Shutterstock/All Over Press

Suvaitsevaisuuden puolestakin Charles on puhunut julkisesti jo vuosikymmeniä. Esimerkiksi vuonna 1974 Charles sanoi The Observer -lehdelle (siirryt toiseen palveluun) haluavansa kannustaa ihmisä suurempaan suvaitsevaisuuteen erilaisuutta kohtaan.

– Mitä enemmän ihmiset tietävät esimerkiksi maahanmuuttajien taustoista, sitä vähemmän he pelkäävät näitä.

Kuningas Charles III Avaa Charles Philip Arthur George , s. 14. marraskuuta 1948

, s. 14. marraskuuta 1948 kuninkaaksi 8. syyskuuta 2022

1. puoliso: Diana Spencer 1981–1996

1981–1996 2. puoliso: Camilla Parker Bowles 2005–

2005– Lapset: prinssi William (s. 1982) ja prinssi Harry (s. 1984)

(s. 1982) ja prinssi (s. 1984) Lapsenlapset: prinssi George (s. 2013), prinsessa Charlotte (s. 2015), prinssi Louis (s. 2018), prinssi Archie (s. 2019) ja prinsessa Lilbet (s. 2021)

Katso BBC:n dokumentti Charlesista:

BBC:n juhladokumentti pohjautuu mittavaan arkistomateriaaliin ja kertaa Charlesin tähänastisen elämän huippuja ja laaksoja.

