Kymmeniä vanhuksia jäänyt ilman hoitopaikkaa Etelä-Karjalassa, koska hoitajat eivät riitä

Vanhuspalveluiden hoitajamitoitus täyttyi loppuvuonna heikoiten Kaakkois-Suomessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvityksen mukaan palveluasumisen ja laitoshoidon yksiköissä nykyisen vähimmäismitoituksen täytti viime marraskuussa Etelä-Karjalassa 86 prosenttia ja Kymenlaaksossa 88 prosenttia yksiköistä.

Tiedot selviävät THL:n torstaina julkaisemasta Vanhuspalvelujen tila 2022 -raportista (siirryt toiseen palveluun).

Sen mukaan kolmasosa Suomen vanhuspalvelujen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköistä on jo saavuttanut loppuvuodesta voimaan astuvan korkeamman henkilöstömitoituksen.

Avaa kuvien katselu Kun hoitajamitoitus nousee 0,7:ään, sillä tarkoitetaan seitsemän asiakastyötä tekevän työntekijän työpanosta kymmentä asiakasta kohti vuorokauden aikana. Kuva: Hilma Toivonen / Yle

Työvoimapula kurittaa Etelä-Karjalaa

Etelä-Karjalassa vähimmäismitoituksen alle jäi THL:n mukaan viisi yksikköä viime marraskuussa.

Tilannetta selittää muun muassa työvoimapula.

Sen takia vanhuksille tarkoitettuja asukaspaikkoja on jouduttu jättämään täyttämättä. Kesällä koko Etelä-Karjalan alueella asukaspaikkoja oli täyttämättä 30.

Viime syksynä ja tänä keväänä määrä on ollut noin kymmenen.

– Koska henkilöstöä ei ole tarpeeksi, vapautuvaan asukaspaikkaan ei voida ottaa uutta henkilöä. Tilanne kuormittaa sairaalaa ja perusterveydenhuollon osastoja, sanoo Etelä-Karjalan hyvinvointialueen sosiaalipalvelun toimialuejohtaja Anu Koivumäki.

Lisää: Lääkärit: Tässä on syy päivystysten kriisiin – sairaalat ovat täynnä vanhuksia, jotka eivät saa apua muualta

Toimenpiteet mietinnässä

Hoitajamitoitus nousee vanhusten ympärivuorokautisen hoidon osalta huhtikuun alussa 0,65 työntekijään yhtä asiakasta kohden. Joulukuun alussa mitoitus nousee 0,7:ään.

Etelä-Karjalassa hoitajamitoituksen nousu vaikeuttaa työntekijäpulasta kärsivän hyvinvointialueen tilannetta entisestään.

– Aloitimme rekrytoinnit vuoden alussa huhtikuuta silmällä pitäen. Tarve oli 30 henkilölle, mutta emme saaneet puoliakaan siitä. Tilanne on todella huolestuttava, Koivumäki sanoo.

Hyvinvointialue pohtii parhaillaan toimia hoitajamitoituksen noustessa. Koivumäen mukaan rekrytointeja pitää jatkaa, jotta asukaspaikkoja ei tarvitse sulkea.

Vielä ei ole varmuutta siitä, johtaako työntekijöiden puute esimerkiksi kokonaisten yksiköiden sulkemiseen tai toiminnan keskittämiseen.

Kymenlaaksossa lisätty hoivapaikkoja

Kymenlaaksossa tilanne on nyt parempaan päin, sanoo sosiaalipalvelujohtaja Anu Salonen Kymenlaakson hyvinvointialueelta.

Hänen mukaansa hyvinvointialue on lisännyt hoivapaikkoja. Kouvolaan on vasta avautunut lyhytaikainen 12-paikkainen yksikkö, joka tukee kotona asumista. Kotkaan on valmistumassa 60-paikkainen hoivayksikkö syksyllä.

Lisäksi hyvinvointialue on budjetoinut tälle vuodelle rahaa noin 150 henkilön palkkaamiseen.

Salosen mukaan henkilöstömitoituksen täyttäminen ei ole helppoa.

– Vaikeinta on lähihoitajien rekrytointi. Hoiva-avustajia ja kotiavustajia olemme saaneet hyvin oppilaitosyhteistyön kautta, Salonen sanoo.