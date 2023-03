Venäläisen oligarkin lannoitelasti on takavarikoitu Kotkan satamassa

Venäläinen rahtialus Swem on pysäytetty Kotkan satamassa EU:n Venäjälle asettamien pakotteiden takia.

Rahtialukseen on määrä lastata lannoitetta, jonka valmistaneen yhtiön omistaa EU:n pakotelistalla oleva venäläinen oligarkki.

Alus odottaa nyt sataman ulkopuolella tietoa siitä, voidaanko tilapäisesti takavarikoidulle lastille myöntää poikkeuslupa maasta poistumiseen. Asiaa selvittävä Suomen ulkoministeriö sai tiedon lannoitekuljetuksesta viime viikolla.

– Havaitsimme yhteistyössä viranomaisten kanssa, että siellä on lannoitetta, joka todennäköisesti kuuluu EU:n pakotelistalla olevalle henkilölle. EU-määräysten mukaan varat on jäädytettävä, jos niitä löydetään, sanoo ulkoministeriön pakotetiimistä vastaava Pia Sarivaara Svenska Ylelle.

Ministeriö ei kerro, kenestä oligarkista on kyse.

Sarivaaran mukaan on todennäköistä, että lasti pääsee selvityksen jälkeen jatkamaan matkaansa. Hänen mukaansa lasti voidaan päästää lähtemään, jos se on matkalla kolmanteen maahan ja sitä tarvitaan elintarviketuotannon turvaamiseen.

Haminan–Kotkan sataman toimitusjohtaja Kimmo Naskin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun EU-pakotteet pysäyttävät lastin satamaan Suomessa.

Kotkaan pysäytetyn lannoitelastin koko on vahvistamattomien tietojen mukaan 20 000 tonnia. Lastin arvo maailmanmarkkinoilla voisi olla nykyhinnoilla noin 10–12 miljoonaa euroa.

Venäjä on maailman suurin maatalouden lannoitteiden tuottaja, ja YK on katsonut lannoitteet erittäin tärkeiksi maailman elintarviketuotannossa. Monet lannoiteyhtiöt ovat oligarkkien omistuksessa, ja omistajilla on läheiset yhteydet Venäjän presidentti Vladimir Putiniin.

Uutinen on tiivistelmä Svenska Ylen artikkelista Rysk oligarks värdefulla gödsellast beslagtagen i hamnen i Kotka – första gången EU:s sanktioner stoppar fartyg i Finland. Tekstin on toimittanut suomeksi Ilona Pesu.

Korjattu aluksen nimen kirjoitusasu klo 15.02.