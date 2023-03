Norjalaiset kehittivät yhden maailman pienimmistä drooneista – nyt ukrainalaiset käyttävät sitä taisteluissa

BARDUFOSS Tämä ei ole tieteisfiktiota vaan todellisuutta Ukrainan eturintamalla. Pieni sudenkorennon näköinen laite lentää lähes äänettömästi. Vasta sen laskeutuessa muutaman metrin päässä kuuluu pieni hurina.

– Tämä on sotilaan toinen silmäpari, eye in the sky, sanoo Norjan puolustusvoimien UAV-operaattori Eirik Staff Ylelle Naton sotaharjoituksessa Pohjois-Norjassa.

Samalla hän kääntelee ohjausvipua kuin pelaisi videopeliä.

Norjassa kehitetty mikrokokoinen drooni PD-100 Black Hornet on maailman pienin miehittämätön ilma-alus. Sen avulla pääsee äänettömästi hankaliin paikkoihin, rakennuksiin, kellareihin ja bunkkereihin.

– Aikaisemmin piti lähettää sotilas katsomaan, onko rakennusten sisällä vihollisia. Nyt sen homman hoitaa käytännössä näkymättömästi minikokoinen drooni, sanoo Staff.

Avaa kuvien katselu Minidrooni on niin pieni, että se mahtuu jopa taskuun. Silti se pystyy lähettämään terävää reaaliaikaista kuvaa. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Viime syksystä lähtien nämä pienet apuvälineet ovat olleet tositoimissa Ukrainan eturintamalla. Norja ja Iso-Britannia toimittivat Ukrainalle 850 kappaletta minidrooneja (siirryt toiseen palveluun) ja niiden varaosia lähes 10 miljoonan euron edestä.

Minidroonin avulla Ukrainan asevoimat voi tarkkailla Venäjän joukkojen liikkumista ja varautua uhkiin.

– Toivon, että tämä pieni kauko-ohjattu drooni auttaa pelastamaan ukrainalaissotilaiden henkiä etulinjassa, sanoo Staff.

Minidroonin avulla pääsee syrjäisiin paikkoihin ja se antaa tietoa tilanteesta taistelukentällä. Sitä voi käyttää sekä päivällä että yöllä, sillä jokainen drooni on varustettu kolmella yökameralla.

Staffin mukaan minidrooni sopii ketteryytensä vuoksi erityisen hyvin kaupunkitaisteluun.

Avaa kuvien katselu Minikopteri on sotilaskielellä Nano-UAV eli Unmanned Aerial Vehicle. Sitä voi ohjata yli kahden kilometrin säteellä käyttäjästä. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Black Hornetia ohjataan konsolin avulla. Pienelle näytölle tulee reaaliaikaista kuvaa salatulla yhteydellä. Kopteri ei kuitenkaan tallenna tietoja, mikä on tärkeää siltä varalta, että se päätyisi vihollisen käsiin.

Minikopterin huippunopeus on noin 21 kilometriä tunnissa. Koko järjestelmä näyttölaitteineen mahtuu pieneen laukkuun ja painaa vain kilon verran.

Avaa kuvien katselu Norjan puolustusvoiminen sotilas, UAV-operaattori Eirik Staff lennättää Black Hornetia Naton sotaharjoituksessa Bardufossissa. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Minidrooni pystyy lentämään hieman yli kahden kilometrin säteellä ja lentoaika on noin 25 minuuttia.

Black Hornet -minidrooni on käytössä monissa Nato-maissa. (siirryt toiseen palveluun) Afganistanissa sitä on käytetty tiedustelutehtäviin, joiden toteuttamiseen piti aiemmin vaarantaa sotilaan henki.

Avaa kuvien katselu Eirik Staffin mukaan minidrooni on helppokäyttöinen ja kestävä myös arktisissa olosuhteissa. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit keskustella aiheesta maanantaihin 27.3. kello 23:een saakka.