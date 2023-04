Väkivaltakuvien ja videoiden levitystä somessa vaikea estää – 13-vuotias Nelly Hutri: ”Jos jokainen miettisi käytöstään, onko järkevää jakaa”

Alaikäisiin kohdistuvaa väkivaltaa sisältävien kuvien ja videoiden hallussa pitäminen ei ole laitonta, mutta niiden levittäjä syyllistyy rikokseen. Jakamista on esitetty kriminalisoitavaksi erikseen.

Kolme 14–16-vuotiasta poikaa vei 14-vuotiaan pojan kerrostalon kellariin Helsingin Pikku-Huopalahdessa. Kaksi heistä kuvasi puhelimella Snapchat-sovellukseen kun kolmas pahoinpiteli uhria.

Helsingin poliisi tiedotti (siirryt toiseen palveluun) maaliskuussa tästä rikosepäilyistä, jonka kaltaiset ovat viime vuosina lisääntyneet Suomessa.

Tilanteesta on huolestunut muun muassa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Hän esitti marraskuussa (siirryt toiseen palveluun), että oikeusministeriö aloittaisi lainvalmistelun vakavaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sisältävien kuvien ja videoiden hallussapidon ja levittämisen kriminalisoinniksi.

Aloitetta on selvitetty alustavasti ministeriössä.

Väkivaltamateriaalin levittämisestä vaikkapa Snapchatissa, Instagramissa tai TikTokissa voidaan rangaista jo nykyisten rikosnimikkeiden perusteella.

Kuvien tai videoiden hallussa pitämisen tekeminen laittomaksi olisi puolestaan oikeusministeriön mukaan ongelmallista.

Helsinkiläisen Maatullin peruskoulun seitsemäsluokkalainen Nelly Hutri epäilee, että väkivaltaa ei saada pois vellomasta somesta erillisillä lakimuutoksilla.

– Vaan siten, että sitä ei jaettaisi. Jokainen miettisi omaa käytöstään, että onko järkevää jakaa.

Samaa mieltä ovat koulukaverit Annabella Hienonen ja Manuella Federiko, joiden tutut ovat joutuneet väkivallan kohteiksi.

Kuvaaminen mainitaan rikosilmoituksissa useammin

Keskusrikospoliisi julkaisi vuosi sitten selvityksen nuorten väkivaltarikollisuuden määrästä ja piirteistä (siirryt toiseen palveluun). Sen mukaan rikosilmoituksissa maininnat väkivallan kuvaamisesta ja sosiaalisesta mediasta väkivaltatekojen yhteydessä ovat yleistyneet.

Selvityksen mukaan vuosina 2020–2021 yli 20 prosentissa rikosilmoituksista mainittiin sosiaalinen media, teon kuvaaminen tai videointi.

Selvityksen perusteella väkivalta­rikollisuus on lisääntynyt alle 18-vuotiaiden ikä­ryhmissä. Etenkin alle 15-vuotiaiden tekemien väkivalta­rikosten kasvu on ollut erityisen voimakasta.

Viime vuonna julkaistun Lapsiuhritutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan vajaat 13 prosenttia kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisista oli kokenut pahoinpitelyä tai ikätovereiden välistä väkivaltaa. Näistä yhteensä vajaat 7 prosenttia raportoi väkivallan teon tulleen kuvatuksi.

Lapsiuhritutkimus antaa viitteitä siitä, että nimenomaan vakavammat väkivallanteot päätyisivät kuvattaviksi.

Maatullin peruskoulun oppilaat tuntevat nuoria, joiden pahoinpitelyjä on kuvattu yleisillä paikoilla ja jaettu sen jälkeen somessa.

Väkivaltaa järjestetään kuvaamista varten

Tutkimusten mukaan sosiaalista mediaa käytetään nuorten keskuudessa väkivalta­tekojen ihannointiin ja niihin yllyttämiseen.

Lasten välisiä väkivalta­tekoja myös järjestetään kuvaamista ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa levittämistä varten.

Väkivaltavideoiden kuvaaminen liittyy monesti joko jonkinasteiseen pahoinpitelyyn tai ryöstörikoksiin, kertoo rikoskomisario Marko Forss Helsingin poliisilaitoksen nuorisoryhmästä.

– Uhria halutaan nöyryyttää väkivallan lisäksi kuvaamalla häntä ja esimerkiksi pakottamalla uhri tekemään jotain. Tämä voi olla esimerkiksi polvistumista, anteeksi pyytämistä tai vaikka kenkien pohjan nuolemista.

Videota voidaan jakaa eteenpäin omassa yhteisössä, mutta se päätyy helposti kaikkien nähtäville sosiaalisen median eri palveluihin.

– Ryöstörikoksissa voi olla näitä samoja elementtejä, mutta ehkä niissä korostuu kuitenkin enemmän ”roolin hakeminen”, eli oman aseman korostaminen ja statuksen nostattaminen videoimalla tapahtuma.

Avaa kuvien katselu Rikoskomisario Marko Forssin mukaan ryöstöjen kuvaamisessa ei yleensä ole sivullisia kuvaajia, toisin kuin pahoinpitelyissä. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Teloitus- ja kidutuskuvien levittäminen laitonta

Vaikka tilannetta pidetään huolestuttuvana, lakimuutoksia lapsiasiavaltuutetun aloitteen toteuttamiseksi ei ole lähiaikoina odotettavissa.

Asian eteneminen vaatisi poliittista tahtoa ja oikeusministeriön mukaan myös tarkempia tietoja ilmiöstä ja sen yleisyydestä.

Mahdolliset uudet linjaukset siirtyvät uuden hallituksen harkittavaksi.

Raakaa väkivaltaa esittävän tallenteen levittäminen tai valmistaminen on jo nyt rangaistavaa. Käytännössä tämä koskee lähinnä teloituksia tai kidutusta sisältävää materiaalia, jollaisen levittämisestä alaikäisenäkin on tuomittu (siirryt toiseen palveluun).

Tätä lievempää väkivaltaa sisältävän kuvan tai videon levittäjä voi syyllistyä yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämiseen tai kunnianloukkaukseen.

Kuvaamiseen voi liittyä kunnianloukkausrikos tai henkeen ja terveyteen liittyvä rikos.

Myös lasta seksuaalisesti esittävän kuvan levittäminen on rangaistavaa.

Avaa kuvien katselu Jos väkivaltakuvia tai -videoita levittävät alle 15-vuotiaat, he eivät joudu rikosoikeudelliseen vastuuseen. He voivat kuitenkin joutua maksamaan korvauksia teon uhrille. Kuva: Markku Pelkonen / Yle

Hallussapidon kriminalisointi poikkeuksellista

Lainsäädäntöneuvos Mia Spolander oikeusministeriöstä sanoo, että väkivaltaisen kuvamateriaalin hallussapidon kriminalisointi olisi vaikeaa.

Nykyisin lähinnä vain vaarallisten tai rikoksen tekemisessä hyödynnettävien esineiden, kuten laittomien aseiden ja huumeiden, hallussapito on rangaistavaa. Laitonta on myös lasta seksuaalisesti esittävän kuvan tahallinen hallussapito.

Koska hallussapidon kriminalisointi on poikkeuksellinen menettely, se edellyttää myös poikkeuksellisia perusteita.

Ministeriö katsookin, että ennen kriminalisointia olisi selvitettävä, onko käytettävissä muita keinoja. Kun tekijöinä usein ovat alaikäiset, korostuvat tiedottaminen sekä mediakasvatus.

Myös lapsiasiavaltuuutettu korosti aloitteessaan, että kriminalisointi ei poistaisi tarvetta puuttua toimintaan ensi­sijaisesti muilla keinoin.

Esimerkiksi Saksassa poliisi tekee “kännykkäväkivaltaa” (Handygewalt) (siirryt toiseen palveluun)koskevaa torjunta- ja valistustyötä. Käytössä on nettisivusto, jossa on selkeää ohjeistusta siitä, mihin rikoksiin puhelimella voi syyllistyä.

Avaa kuvien katselu Lainsäädäntöneuvos Mia Spolander sanoo, että Suomessakin voitaisiin kokeilla samantyyppistä tiedottamista ”kännykkäväkivallasta” kuin Saksassa. Kuva: Thomas Hagström / Yle

Enemmän kuin ohimenevä ilmiö?

Oikeusministeriön mukaan mahdollista hallussapidon rangaistavuutta voidaan arvioida tarkemmin vasta kun saatavissa on myös kokemusta jo olemassa olevien rangaistusten soveltamisesta ja vaihtoehtoisten keinojen käyttämisestä.

– Tämä on uusi ilmiö, jota pitäisi tutkia. Jos tämä on enemmän kuin ohimenevä ilmiö, se on yhteiskunnallinen ongelma.

– Eduskunnalla olisi tällöin paremmat perusteet ottaa kantaa siihen, tarvitaanko lakiin muutoksia, arvioi Spolander.

Tutkimusta Suomen tilanteesta peräävät myös tutkijat (siirryt toiseen palveluun).

Oikeusministeriössä on alustavasti selvitetty hallussapidon kieltämistä muualla Euroopassa.

– Mistään verrokkimaista ei löydy hallussapitoa koskevaa säännöstä, sanoo Spolander.

Voit keskustella aiheesta 14.4. kello 23:een saakka.