Ruotsin valtiopäivät äänesti Nato-jäsenyydestä, hyväksyttiin selvällä enemmistöllä

Ruotsissa valtiopäivät äänesti maan liittymisestä Natoon äänin 269–37. Historiallinen päätös syntyi näin selvin lukemin, ja valtiopäiväedustajat ottivat sen vastaan aplodein.

Historiallista päätöstä edelsi reilut kuusi tuntia kestänyt valtiopäiväkeskustelu.

Valtiopäiväpuolueista vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue vastustivat maan Nato-jäsenyyttä. Niillä on yhteensä 42 edustajaa 349-paikkaisessa parlamentissa.

Vasemmistopuolueen Håkan Svenneling sanoi omassa puheenvuorossaan, että sotilasliiton jäsenenä Ruotsi on kansainvälisissä yhteyksissä eri maa kuin aiemmin, eikä sen pitäisi liittoutua Unkarin ja Turkin kaltaisten maiden kanssa. Toinen vasemmistopuolueen pääargumentti Natoa vastaan on se, että liittokunnan pelote perustuu lopulta ydinaseisiin.

Myös ympäristöpuolue perustelee Nato-vastaisuuttaan sillä, että Nato on ydinaseliittouma. Jacob Risberg huomautti, että Nato käyttää modernin ajan kuolettavinta asetta uhkana ja turvallisuuspoliittisen vakauden turvana.

Lisäksi Risberg sanoi, että ympäristöpuolue haluaa Ruotsin olevan voimakas ääni demokratian ja rauhan puolesta. Ruotsin televisio seuraa valtiopäiväkeskustelua (siirryt toiseen palveluun).

Ruotsin katse Vilnassa

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on ratifioimatta puolustusliiton jäsenmaista Turkissa ja Unkarissa. Molemmat ovat ilmoittaneet vahvistavansa ensiksi vain Suomen jäsenyyden.

Ruotsin poliittinen johto on kuitenkin sanonut olevansa toiveikas sen suhteen, että myös Ruotsi olisi jäsen Naton heinäkuun huippukokouksessa Vilnassa.

Entinen puolustusministeri Peter Hultqvist arvosteli valtipäiväkeskustelussa tänään ulkoministeri Tobias Billströmiä liiallisesta uskosta, että Ruotsi voisi olla sotilasliiton jäsen Vilnaan mennessä.

– Ulkoministeri sanoo olevansa täysin vakuuttunut siitä, että Ruotsi on mukana Vilnaan mennessä. Se on vahva lausunto. Onko se arvio, toive tai onko ulkoministerillä tietoa, joka saa hänet sanomaan näin? Hultqvist ihmetteli Ruotsin television (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Billström vastasi, että 29 Naton 30 jäsenmaasta on jo hyväksynyt Ruotsin jäsenyyden, ja sillä on näiden maiden vahva tuki.

– On selvää, että meistä voi tulla täysjäsen Vilnaan mennessä. Tuki, joka meillä on, on niin tuntuvaa, että voin tehdä sen arvion, Billström vastasi.

Suomessa Natoon liittyminen hyväksyttiin eduskunnan äänestyksessä jo kolme viikkoa sitten. Presidentti Sauli Niinistö on kertonut vahvistavansa Nato-lait huomenna torstaina. Niinistö korosti vierailullaan Turkissa viime viikolla, että Suomen Nato-jäsenyys ei ole täydellinen ilman Ruotsia.

Suomessa Nato-jäsenyyden eduskuntakäsittely alkoi Ruotsia aiemmin jo viime vuoden puolella ja kesti selvästi pidempään. Ruotsissa onkin arvosteltu sitä, että hallitus toi Nato-esityksen valtiopäiville vasta kaksi viikkoa sitten.

Lähde: STT