Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkoi myös ulkomailla – Tukholmassa äänestäjiä jonoksi asti

Ruotsissa on äänioikeutettuja runsaat 110 000. Viime vaaleissa heistä vain joka kymmenes kävi äänestämässä.

Tukholmassa ennakkoäänetys alkoi Suomen suurlähetystössä aamupäivällä kello 11. Ovien aukeamista odotti pari–kolmekymmentä äänestäjää. Ensimmäisten tuntien aikana uurnalle pääsyä joutui jonottamaan.

Ruotsissa asuu näiden vaalien aikaan runsaat 110 000 äänioikeutettua. Luku on jonkun verran alempi kuin neljä vuotta sitten. Ennakkoon voi äänestää 28 paikkakunnalla. Sekin luku on muutamia alempi kuin viimeksi. Listalta on poistettu paikkakuntia, joissa ääniä oli viimeksi annettu vain jokunen.

Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, vilkkain ennakkoäänestyspäivä on viimeinen eli Tukholmassa lauantai.

Näissä vaaleissa on nyt ollut toista kertaa mahdollisuus tilata äänestymateriaali ja lähettää äänensä postitse. Tätä mahdollisuutta käyttäneiden määrä selviää vasta varsinaisen vaalipäivän jälkeen.

Ruotsinsuomalaisittain uutta näissä vaaleissa on se, että RKP perusti erillisen yhdistyksen Ruotsissa asuville äänioikeutetuille. Näin puolue pyrkii vahvistamaan asemiaan etelän suurissa vaalipiireissä.