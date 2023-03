Perttu Pölösen kolumni: Taiteella ei ole arvoa, vaan voimaa

Kulttuurilla on voima luoda kansakunnalle identiteetti ja voima lohduttaa yksinäistä, kirjoittaa Pölönen.

Useimmat ihmiset eivät ole järin kiinnostuneita taiteesta. He eivät käy konserteissa tai teattereissa kovinkaan usein. He eivät käytä aikaa oopperoiden tai runojen tutkimiseen, koska heillä on elämässä jo valmiiksi ihan tarpeeksi työtä.

On ymmärrettävää, että kulttuuri mielletään menoeränä, jota ei pitäisi tukea. Yhteiskunnallisten ongelmien melskeessä esimerkiksi runoilla ei näytä olevan mitään väliä. Ja niinhän se tavallaan on.

Runoilla on väliä vasta silloin, kun oma äiti kuolee ja on matkalla hautajaisiin. Tai silloin, kun sydän on murskattu. Tai niissä hetkissä, kun tulee avioero, lapsi sairastuu tai läheinen menetetään muistisairaudelle.

Kun on lyöty, petetty tai epäonnistunut, moni pohtii, onko yksin. Yritämme epätoivoisesti ymmärtää tai selittää tilannetta itsellemme. Yritämme hapuillen saada tilanteeseen tolkkua. Onko kukaan koskaan kokenut mitään samaa? Tietääkö kukaan, miltä tämä tuntuu? Voiko näin suuresta surusta tai vihasta päästä edes yli?

Silloin käännymme kulttuurin ja taiteen puoleen. Runot ja musiikki ovat ainoita asioita, jotka kykenevät jotenkin tavoittamaan sen, mitä koemme. Ne antavat hiukan happea tukalaan tilanteeseen.

Luksuspalvelun lisäksi kulttuuri on valtion meille antamaa henkistä tukea.

Perussuomalaisten Riikka Purra sanoi Ylen vaalitentissä, että kulttuuri on luksuspalvelu. Mutta kun elämässä tapahtuu jotain vaikeaa, yllättävää ja odottamatonta, kulttuuri ei ole enää luksusta, vaan yksi niistä asioista, joka pitää meidät järjissämme. Tarvitsemme sitä kipeästi.

Oli aika, jolloin kansakunnallamme oli vaikeaa, mutta yksi säe, ”Oi Suomi katso, sinun päiväs koittaa”, piti yllä toivoa. Voisin kuvitella, että Finlandia-hymni oli monille kuin pelastusrengas.

Kun keskustelu kulttuurista kääntyy tuloiksi ja menoiksi, kulttuurin toimeenpaneva voima unohtuu.

Mistä sitten tiedämme, mikä taide tai mikä kulttuuri on tukemisen arvoista? Ehkä emme tiedäkään. Historiallisesti olemme olleet huonoja arvioimaan, mikä on tärkeää.

Lyttäsimmehän me ensin kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -kirjan. Vasta myöhemmin tajusimme sen sittenkin olevan hyvä.

Liian usein puhe kulttuurista on puhetta rahasta. Kulttuuri sitoo ihmiset yhteen. Tarinat luovat jaettua käsitystä siitä, keitä me olemme – olipa kyseessä Muumit tai Cha Cha Cha. Kansakuntaa yhdistäville asioille on vaikea laittaa hintaa.

Taiteella ei ole arvoa, vaan voimaa. Kun keskustelu kulttuurista kääntyy tuloiksi ja menoiksi, kulttuurin toimeenpaneva voima unohtuu. Kulttuurilla on voima luoda kansakunnalle identiteetti ja sillä on voima lohduttaa yksinäistä.

Taiteen avulla voi myös tarkastella yhteiskunnallisia kipupisteitä ja ongelmia. Esimerkiksi kuvataiteilija Pilvi Takalan tuore teos Valvonnan alla (siirryt toiseen palveluun) käsittelee vartija-alan ongelmia tavalla, joka on mahdollista vain taiteelle.

Politiikan käänteitä ja työskentelyä eduskunnassa taas on avattu vaikkapa dokumenttiteatterin keinoin. Jopa käynnissä oleva vaalikamppailu on karnevalisoitu nukketeatteriesitykseen 2023: Vaaliseikkailu.

Taide voi muuttaa meitä niin ihmisinä kuin kansakuntanakin. Museolipusta pitää maksaa kymppi, mutta kokemus voi saada kävijän innostumaan, motivoitumaan ja sitoutumaan. Runokirja voi auttaa äitiä tai isää vaikeina hetkinä.

Kulttuurin arkinen merkitys riippuu siitä, keneltä kysytään ja missä elämäntilanteessa. Luksuspalvelun lisäksi kulttuuri on valtion meille antamaa henkistä tukea. Se on usein lähempänä ruisleipää kuin cocktailpalaa.

Perttu Pölönen

Kirjoittaja on futuristi ja tietokirjailija, jolle luksusta ovat muun muassa Gucci, Versace ja Louis Vuitton, mutta ei kulttuuri.

