Kolmannes vanhuspalveluiden yksiköistä on saavuttanut henkilöstömitoituksen

Hoitajien tekemän asiakastyön määrä on THL:n mukaan jo hyvin korkea.

Kolmannes vanhuspalvelujen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköistä on jo saavuttanut henkilöstömitoituksen 0,7, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tuoreessa raportissaan. Mitoitus tulee voimaan tämän vuoden joulukuussa.

Mitoitus tarkoittaa seitsemän asiakastyötä tekevän työpanosta kymmentä asiakasta kohti vuorokauden aikana. Mitoituksen laskennassa ei siis huomioida esimerkiksi siivoukseen, ruuanlaittoon tai hallinnolliseen työhön kuluvaa aikaa.

THL:n mukaan paras tilanne on Helsingissä, jossa 49 prosenttia yksiköistä täyttää vähimmäismitoituksen. Kauimpana tavoitteesta on Pohjois-Karjala, jossa kahdeksan prosenttia yksiköistä täyttää mitoituksen.

THL keräsi tietoa mitoituksen toteutumisesta viime vuoden marraskuussa.

– Henkilöstön hankala saatavuus on varmasti saanut yksiköt aloittamaan rekrytoinnit hyvissä ajoin. Esimerkiksi Helsingissä, missä lähihoitajien saatavuus on erityisen heikkoa, jo lähes puolet yksiköistä on palkannut tarvittavan henkilöstön, sanoo THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa tiedotteessa.

THL:n raportin mukaan marraskuussa voimassa olleen vähimmäismitoituksen (0,6) alittaneita yksiköitä oli viisi prosenttia.

Mitoitusta nostetaan portaittain, ja 1. huhtikuuta alkaen se on 0,65. Hoitajamitoituksen oli määrä nousta 0,7:ään jo huhtikuussa, mutta eduskunta päätti lykätä sitä joulukuulle.

Lykkäämisen taustalla oli sosiaali- ja terveydenhuollon pula työvoimasta. Hallitus päätti edellisessä budjettiriihessä 2 500 hoiva-avustajan kouluttamisesta, ja myös lähihoitajien ja sairaanhoitajien koulutusta on lisätty merkittävästi.

Hoitajien tekemän asiakastyön osuus on jo maksimissa

THL kertoo, että lähihoitajien työajasta 96 prosenttia ja sairaanhoitajien työajasta 94 prosenttia käytetään hoitoa ja asiakkaan toimintakykyä edistäviin ja ylläpitäviin tehtäviin.

THL:n hankekoordinaattorin Saana Sasken mukaan mukaan henkilöstörakennetta ja työnjakoa on kehitetty niin, että hoitajien työaika kohdentuu aiempaa paremmin välittömään hoitotyöhön. Tehtävänkuvissa on sektorien välisiä eroja.

– Välittömän asiakastyön osuus työajasta on yksityisellä sektorilla lähes kaikissa ammattiryhmissä korkeampi kuin julkisella sektorilla, Saske sanoo tiedotteessa.