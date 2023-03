Sanomalehti Karjalainen luopuu sunnuntain paperilehdestä

Sanomalehti Karjalainen ilmestyy kohta paperilehtenä vain kuutena päivänä viikossa. Lehti luopuu sunnuntain jakelusta 23. huhtikuuta alkaen. Tilaajat pääsevät lukemaan sunnuntain näköislehden Karjalaisen verkkosivuilta.

Viimeinen niitti lopettaa sunnuntain jakelu oli viime vuoden puolella, kun kustannukset nousivat merkittävästi.

– Paperin hinta nousi 60 prosenttia ja jakelukustannukset 20 prosenttia. Nämä korotukset pahensivat jo pitkään jatkunutta kustannuskehitystä, kertoo Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa.

Sunnuntain jakelusta luopuminen tuo arviolta noin puolen miljoonan säästöt.

Tämän lisäksi vuoden alku on ollut Karjalaiselle haastava. Lehtitilauksien määrä on laskenut. Samaan aikaan digisiirtymä on kuitenkin kiihtynyt.

– Jo ennen tätä meidän päätöstä iso joukko on havainnut, että digitilauksen saa huomattavasti edullisemmin kuin yhdistelmätilauksen, jossa on painettu lehti mukana, Koivumaa sanoo.

Kuusipäiväisellä jakelulla ei ole henkilöstövaikutuksia. Toimitus tuottaa sisältöjä viikon ympäri.

– Selvää on, että perinteiset jakelukanavat tulevat kalliiksi. Ei ole järkevää vaarantaa sisällön tekemistä, joka on kuitenkin se pihvi tässä, Koivumaa sanoo.

Karjalainen muuttui seitsemänpäiväiseksi sanomalehdeksi vuonna 1955. Lehti ilmoittaa sunnuntain paperilehden lopettamisesta verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun).

Joulukuussa 2022 Koivumaa ennakoi, että päätös asiasta tehdään tämän kevään aikana. Tuolloin Karjalainen oli jo irtisanonut Postin sopimuksen sunnuntain varhaisjakelusta. Sopimuksen irtisanomisaika päättyy nyt huhtikuussa.