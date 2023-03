Yle seuraa 25 000 työntekijän työtaistelun vaikutuksia eri puolilla maata: siivoojat ja kiinteistönhoitajat menivät lakkoon

Joensuussa lakkovahdeilla on vahva joukkohenki

PAMin järjestövastaava Niina Berg on käynyt tänä aamuna tapaamassa topakoita lakkovahteja ympäri Joensuuta. Lakkovahteja on muun muassa L&T:n varikolla, RTK:n toimipisteellä ja Tiedepuistolla on ISS:n väkeä.

– Lakkovahdeilla on vahva joukkohenki. Pitkittyneet neuvottelut harmittavat, Berg kertoo.

Avaa kuvien katselu Milla Sundell, Anna-Mari Haataja, Minna Lehtonen, Ella Kumpula ja Päivi Timoskainen lakkovahteina Joensuun Tiedepuiston edustalla. Kuva: Tanja Perkkiö / Yle

ISS:n Itä-Suomen alueen pääluottamushenkilö Milla Sundell sekä PAMin järjestövastaava Niina Berg sanoo, että järjestäymisastetta alalla pitäisi saada vahvistettua.

PAM kokoaa tänään Joensuussa lakkoilijat kello 9 tapahtumaan torilla. Tarjolla on hernesoppaa ja lisäksi torilla keskustellaan neuvotteluista sekä jaetaan kokemuksia siitä, miten lakko on näkynyt kentällä.