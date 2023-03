Suomesta jätevedenpuhdistuksen laitelahjoitus Ukrainaan

HSY -kuntayhtymän Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamolta aiotaan lahjoittaa jätevedenpuhdistamon laitteita Ukrainaan.

Suomenojan puhdistamolla luetteloitiin kaikki puhdistamolta ylijäävät tavarat sekä määriteltiin niiden kunto ja toimivuus.

Ympäristöministeriö rahoitti inventoinnin ja se on avannut myös jatkokeskustelut lahjoitukseen liittyen Ukrainan ympäristöhallinnon kanssa jätevesisektorin tarpeista sekä siitä, missä kohteissa Suomenojan laitteista saadaan suurin hyöty.

HSY hankkii urakoitsijan irrottamaan laitteet ja pakkaamaan ne kuljetusta varten. Jos ukrainalaiset näyttävät toimitukselle vihreää valoa, ensimmäinen laite-erä voitaisiin lähettää mahdollisesti jo kevään aikana.

Osa laitteista voidaan irrottaa vasta, kun koko puhdistamo puretaan. Ne kuljetettaisiin Ukrainaan vasta syksyllä.

– Venäjän julma hyökkäyssota on maksanut monen ukrainalaisen hengen ja hävittänyt maan infrastruktuuria. Sodan keskelläkin puhtailla vesistöillä on merkitystä. On hienoa, että HSY on omalta osaltaan mukana auttamassa ukrainalaisia hädän hetkellä ja maan jälleenrakentamisessa, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.) tiedotteessa.

Tavarat toimitetaan perille Ukrainaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta, jota koordinoi Suomessa sisäministeriö.

HSY päätti Suomenojan jätevedenpuhdistamon käytön tammikuussa 2023, kun kaikki aiemmin sinne menneet jätevedet johdettiin uudelle Blominmäen jätevedenpuhdistamolle.

Suomenojan puhdistamon purkua HSY valmistelee yhdessä Espoon kaupungin kanssa, ja se on suunniteltu alkavaksi tämän hetken tiedon mukaan syksyllä 2023.