Tiktokin tulevaisuus Yhdysvalloissa on vaakalaudalla – kongressi hiillostaa toimitusjohtajaa tänään

Tiktokilla on Yhdysvalloissa yli 150 miljoonaa käyttäjää.

Kiinalaisen videopalvelu Tiktokin tulevaisuus Yhdysvalloissa on jälleen tänään käsittelyssä, kun toimitusjohtaja Shou Zi Chew on kongressin kuultavana.

Yhdysvalloissa pohditaan vakoilusta epäillyn huippusuositun sovelluksen kieltämisen mahdollisuutta.

Tiktokin epäillään mahdollistaneen Kiinan vakoilun, koska useiden tutkimusten mukaan Kiinan viranomaisilla on pääsy sovelluksen käyttäjien tietoihin. Tiktokilla on koko maailmassa yli miljardi käyttäjää. Yhdysvalloissa käyttäjiä on yli 150 miljoonaa.

Vaatimukset Tiktokin kieltämiseksi Yhdysvalloissa ovat voimistuneet samalla, kun Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset suhteet ovat heikentyneet.

Edustajainhuoneen energia- ja kauppakomitean kuultavana olevalta singaporelaiselta toimitusjohtaja Chewlta tentataan Tiktokin suhteesta Kiinan valtioon.

Häneltä odotetaan vastauksia siihen, millaisia tietoja Tiktok käyttäjistään kerää ja miten tietoja käytetään.

Chew tulee kiistämään epäilykset. Tiktok on vuosien ajan kieltänyt luovuttavansa käyttäjistään keräämiään tietoja eteenpäin.

Yhdysvalloissa hallinto vaatii joko turvallisuusuhkana pitämänsä Tiktokin myymistä tai kieltämistä. Tiktokin omistaa kiinalaisyhtiö Bytedance.

Aikaisemmin edustajainhuoneen ulkoasiainvaliokunta on antanut tukensa lakiehdotukselle, joka mahdollistaisi Tiktokin kieltämisen Yhdysvalloissa. Lakiehdotus vaatii koko edustajainhuoneen ja senaatin hyväksynnän.

Tiktokin yhteys Kiinan valtionjohtoon on herättänyt länsimaissa turvallisuushuolia vuosien ajan.

Muun muassa Yhdysvallat, Kanada, Tanska ja Euroopan komissio ovat kieltäneet Tiktokin käytön virallisissa puhelimissa.

Myös Suomessa valtioneuvosto ohjeistaa poistamaan sovelluksen laitteistaan.

Lähde: Reuters

Voit keskustella aiheesta 24.3. kello 23:een saakka.

Kuuntele myös Uutispodcastin jakso Tiktokista (29.8.2022):