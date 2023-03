”Jos antaa edes ymmärtää rivien välistä, voi toiselle syntyä mielikuva” – näin tutkija kommentoi Ukrainan toivomia Hornet-neuvotteluita

Ukraina on esittänyt Suomelle pyynnön hävittäjiä koskevista kolmenvälisistä keskusteluista, joissa olisi mukana myös Yhdysvallat, kertoo Helsingin Sanomat hankkimiinsa tietoihin pohjaten (siirryt toiseen palveluun).

Lehden mukaan pyyntö keskusteluista on reaktio pääministeri Sanna Marinin (sd.) Ukrainan-vierailullaan aiemmin tässä kuussa esittämiin kommentteihin.

Kiovassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin tavannut Marin nosti kysyttäessä esiin mahdollisuuden luovuttaa Ukrainalle Suomen käytöstä poistuvia Hornet-hävittäjiä. Marin sanoi, että asiasta voitaisiin hänen mielestään käydä keskustelua.

Keskusteluun pitäisi saada mukaan myös Yhdysvallat, sillä Hornetit ovat yhdysvaltalaisen yrityksen valmistamia. Hornetit ollaan korvaamassa Suomessa lähivuosina niin ikään yhdysvaltalaisvalmisteisilla F-35-hävittäjillä.

Marin ei ottanut HS:lle keskiviikkona antamassaan vastauksessa kantaa väitettyyn keskustelupyyntöön.

Helsingin Sanomilla ei ole tietoa siitä, onko muille maille esitetty vastaavanlaisia pyyntöjä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi jälkikäteen hänen Hornet-kommenttinsa synnyttämää keskustelua.

Keskustelua voi käydä, mutta sen nostamat mielikuvat voivat johtaa suuriin odotuksiin

Ukrainassa on tehty jonkinlainen tulkinta Suomen halukkuudesta antaa maalle hävittäjiä, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Iro Särkkä. Hän kommentoi Helsingin Sanomien uutista tuoreeltaan Ylen Ykkösaamun haastattelussa.

– Kaikenlaista keskustelua voi aina käydä. Mutta jos pääsee syntymään toiselle osapuolelle mielikuva, se voi johtaa tällaisiin suuriin odotuksiin, joita toinen osapuoli ei alun perin ehkä tarkoittanut, Särkkä arvioi.

– Jos antaa edes ymmärtää rivien välistä, että poistuvaa kalustoa voisi periaatteellisella tasolla käyttää jossain muualla, voi toiselle osapuolelle syntyä mielikuva, että jonkinlainen uusi avaus olisi tulossa.

Jatkossa tutkijatohtori painottaisi selkeää viestintää, jottei puolin ja toisin pääse syntymään erilaisia käsityksiä.

Kysymykseen siitä, onko asiassa tapahtunut väärinymmärrystä tai onko Marin puhunut liian epäselvästi, Särkkä toteaa, että asian olisi voinut ilmaista toisellakin tapaa.

– Ymmärrän, että Suomella on vahva tarve ja halu tukea Ukrainaa. Asia on kuitenkin niin, että tällaisissa isoissa kysymyksissä yleensä keskustellaan kotimaassa ensin ja kartoitetaan, mikä se todellinen mahdollisuus auttaa on.

