Ulkoministeri Haavisto kommentoi Ukrainan pyyntöä hävittäjäkeskusteluista – Yle näyttää suorana

Helsingin Sanomien mukaan Ukraina on on pyytänyt Suomelta kolmenvälisiä hävittäjäkeskusteluja Suomen, Ukrainan ja Yhdysvaltojen kesken. Pyyntö on reaktio Marinin puheisiin Kiovassa aiemmin tässä kuussa.