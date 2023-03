Kuvataiteilija Pilvi Takalan yksityisnäyttely kiinnostaa Britannissa – The Guardianissa laaja artikkeli

Myös muut brittijulkaisut ovat huomioineet Takalan Lontoossa äskettäin avautuneen näyttelyn. Näyttelyssä on esillä muun muassa vartijoista kertova Valvonnan alla -teos.

Taiteilija Pilvi Takala ja hänen tuore näyttelynsä kiinnostaa Britanniassa.

The Guardianissa eilen keskiviikkona julkaistussa artikkelissa (siirryt toiseen palveluun)toimittaja Elizabeth Fullerton kertoo, kuinka Takala on kyseenalaistanut taiteellaan erilaisten instituutioiden maailmanjärjestystä.

Taannoin Takala esimerkiksi työskenteli peiteroolissa Securitaksen kouluttamana järjestyksenvalvojana suomalaisessa kauppakeskuksessa. Tästä syntyi Valvonnan alla -teos (2022).

Real Snow White -teoksessa (2009) Takala yrittää päästä Pariisin Disneylandiin Lumikiksi pukeutuneena, mutta pääsy evätään, jotteivät ”oikea” ja ”väärä” Lumikki menisi sekaisin.

Takala toteaakin The Guardianin haastattelussa, että epämukavuus on tuottoisa tila, jossa normeja arvioidaan uudestaan.

The Guardianin artikkelin tekee ajankohtaiseksi Takalan On Discomfort -soolonäyttely, joka avautui viime viikolla Goldsmiths CCA -nykytaidekeskuksessa Lontoossa. Näyttelyssä on esillä muun muassa Valvonnan alla -teos.

Näyttely on huomioitu myös muun muassa The Telegraph -lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

On Discofort -näyttely jatkuu kesäkuun alkuun saakka.

