Lääketieteen pahoin heikenneen taikaluodin tehoa parannetaan kännykkäsovelluksella

95 prosenttia anbioottiresitenssikuolemista johtuu kuudesta bakteerista. Tilastoykkönen on Escherichia coli. Kolibakteereja on meidän kaikkien suolistossa panemassa hanttiin tauteja aiheuttaville mikrobeille. Joillekin E. coli -bakteereille on kuitenkin kehittynyt ominaisuuksia, jotka aiheuttavat tulehduksia. Yhä useammin ne väistävät antibiootteja.

Kuva: MattL photography / Alamy / AOP