Presidentti Niinistö allekirjoittaa Suomen Nato-lait – katso suorana kello 13.25

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvistaa tänään iltapäivällä Suomen Nato-jäsenyyttä koskevat lait presidentin esittelyssä Valtioneuvoston linnassa.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ilmoitti viime perjantaina, että maa on päättänyt aloittaa Suomen Nato-jäsenyyden ratifiointiprosessin parlamentissa.

Suomessa eduskunta hyväksyi 1. maaliskuuta selvin äänin esityksen Suomen liittymisestä Natoon.

Niinistö on halunnut, että Suomi on valmis liittymään Natoon heti, kun puuttuvat ratifioinnit Turkilta ja Unkarilta on saatu. Niiden odotetaan ratifioivan Suomen Nato-jäsenyyden lähiaikoina.