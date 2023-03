Jyväskylässä raju kerrostalopalo sai alkunsa todennäköisesti keittiöstä – asukkaat pääsevät palotaloon ehkä vasta viikkojen päästä

Kerrostalon 35 huoneistoista ainakin kaksi tuhoutui palossa pahoin ja muut huoneistot kärsivät pahoja noki- ja savuvahinkoja.

Talon asukkaat eivät pääse palaamaan koteihinsa mahdollisesti vielä viikkoihin.

Isännöitsijä Eija Koukka Sulun kiinteistönhuollosta sanoo, että kaikille asukkaille on ainakin alkuvaiheessa löytynyt tilapäinen majoitus.

Koukka kertoo, että siivous- ja korjaustarvetta kartoittaneen yrityksen mukaan asuntojen puhdistus vie viikkoja.

– Asuntoihin pääsee sitä mukaa, kun ne on siivottu rakenteiden ja irtaimiston osalta. Mutta arvio on ollut, että se kestää useita viikkoja. Ja lisäksi niiden asuntojen osalta, joissa on enemmän palovaurioita, menee arviolta kuukausia, ennen kuin niihin on mahdollista palata, Koukka sanoo.

Vakuutus korvaa evakkomajoituksen

Koukan mukaan asunnon puhdistus korvataan kotivakuutuksesta niille asukkaille, joilla on kotivakuutuksessaan myös irtaimistovakuutus.

Kotivakuutuksen omaavilla asukkailla myös tilapäismajoituksen kulut korvataan yleensä kotivakuutuksesta ja vakuutusyhtiö voi mahdollisesti auttaa evakkomajoituksen järjestämisessä.

Kerrostalopalon alta evakuoitiin sunnuntaina (Yle Uutiset) Jyväskylän Kangaslammella 28 ihmistä. Yhteensä talossa on Koukan mukaan noin 50 asukasta.

Tutkinta jatkuu asianomistajien kuulemisilla

Poliisi tutkii paloa edelleen yleisvaaran tuottamisen nimikkeellä. Poliisi on tehnyt tällä viikolla talossa teknistä tutkintaa.

Tulipalo sai alkunsa alakerran asunnosta ja pääsi leviämään toiseen kerrokseen.

Palon epäillään alkaneen alakerran asunnon keittiöstä.

– Tutkimusten tuloksissa kestää oma aikansa. Asunto, josta palo alkoi on sisältä pahasti palanut ja tämä asettaa tutkinnalle omat haasteensa, sanoo tutkinnanjohtaja Markku Latvala Sisä-Suomen poliisista.

Latvalan mukaan poliisi ei ole toistaiseksi päässyt kuulemaan asunnon haltijaa.

Poliisi jatkaa palon tutkinta muun muassa asianomistajien kuulemisilla.