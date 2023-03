Pelko pankkikriisistä on palauttanut kiinnostuksen Bitcoiniin – kryptomarkkinoilla näkyy nyt uusia ilmiöitä

Kryptovaluutta Bitcoinin hinta on noussut viimeisen kahden viikon aikana yli 30 prosenttia.

Kryptovaluutta Bitcoinin hinta on noussut voimakkaasti viimeisen kahden viikon aikana. Kiinnostus Bitcoinia kohtaan on kasvanut sen jälkeen, kun useat pankit ajautuivat Yhdysvalloissa ja Euroopassa vaikeuksiin aiemmin tässä kuussa.

Piilaaksolaisen Silicon Valley Bankin konkurssin jälkeen Bitcoinin hinta on noussut noin kolmanneksen, reiluun 25 000 euroon. Edellisen kerran voimakkaista kurssimuutoksista tunnetun kryptovaluutan hinta oli näin korkealla viime kesänä.

Viimeinen vuosi on ollut hiljainen kryptomarkkinoilla. Ukrainan sota, inflaation kasvu ja siitä seuranneet koronnostot vähensivät huomattavasti kryptovaluuttojen kysyntää, kertoo suomalaisen kryptovaluuttojen välityspalvelu Coinmotionin hallituksen puheenjohtaja Henry Brade.

– Nyt on ensimmäinen kerta, kun on havaittavissa selkeä muutos, Brade toteaa.

Samaan hengenvetoon hän kuitenkin huomauttaa, että vielä ollaan kaukana aikaisempien vuosien kauppamääristä.

– Yleisesti ottaen kurssinousu ei ole merkki siitä, että tavallinen kansa olisi nyt kiinnostunut kryptovaluutoista. Kyse on jo aikaisemmin valveutuneiden ihmisten aktivoitumisesta uudelleen, Brade sanoo.

Bitcoin irrottautumassa muista kryptoista

Braden mukaan kryptomarkkinoilla eletään nyt mielenkiintoisia aikoja. Yksi mielenkiintoinen ilmiö on se, että Bitcoinin hinta on viime päivinä noussut muita kryptovaluuttoja voimakkaammin. Perinteisesti pienemmät kryptovaluutat ovat nousumarkkinoilla nousseet jyrkemmin ja vastaavasti laskumarkkinoilla pudonneet nopeammin.

– Nyt on poikkeavaa liikehdintää, Brade sanoo.

Selitys tähän voi löytyä Bitcoinin historiasta. Bitcoin luotiin vaihtoehdoksi perinteiselle keskuspankkirahalle vuoden 2008 finanssikriisin jälkimainingeissa. Nyt pientä pankkikriisin poikasta näkyy siellä täällä ja keskuspankit joutuvat tekemään vaikeita korkopäätöksiä. Bitcoin nähdään turvasatamana.

– Perinteisessä taloudessa käynnissä oleva ongelma on se, jota varten Bitcoin on tavallaan alunperin luotu, Brade huomauttaa.

Muiden kryptovaluuttojen kohdalla taustalla olevalla teknologialla on suurempi merkitys. Bitcoinissa merkitystä on myös taustalla olevalla ideologialla.

Tämä ideologia on nyt nostanut päätään. Esimerkiksi pääomasijoittaja ja kryptopörssi Coinbasen entinen teknologiajohtaja Balaji Srinivasan on viikkojen ajan ennustanut Twitterissä perinteisen finanssimaailman romahdusta ja Bitcoinin voittokulkua. Hän on jopa lyönyt vetoa, että Bitcoinin arvo nousee miljoonaan dollariin juhannukseen mennessä. Srinivasan mukaan Yhdysvaltain keskuspankin nykyiset toimet suistavat dollarin hyperinflaatioon.

Kryptokriisistä on kulunut vain puoli vuotta

Bitcoineista ja kryptoista turvasataman hakeminen kuulostaa nurinkuriselta, kun muistaa, että vain puoli vuotta sitten yksi maailman suurimmista kryptopörsseistä romahti ja vei mukanaan miljardien eurojen arvosta varoja.

FTX:n romahduksen taustalta on paljastunut liuta petoksia ja väärinkäytöksiä. Tapaus kuitenkin aiheutti niin ikään talletuspaon, joka levisi myös muihin kryptopörsseihin.

Maailman suurimman kryptopörssin Binancen Benelux-maiden, Pohjoismaiden, Kreikan ja Kyproksen johtaja Roy van Krimpen sanoo, että Binancen asiakkaat nostivat lyhyessä ajassa viidenneksen omistuksistaan palvelusta.

– Se oli stressitesti, mutta se ei aiheuttanut ongelmia, van Krimpen toteaa.

Tämä johtuu van Krimpenin mukaan siitä, ettei Binance käytä vähimmäisvarantojärjestelmää, jossa suurin osa talletuksista lainataan tai sijoitetaan eteenpäin. Sen sijaan Binance säilyttää asiakkaidensa omistukset täysmääräisinä tileillään.

FTX:n tiedetään sijoittaneen asiakkaidensa varoja eteenpäin, osittain laittomasti.

Van Krimpen sanoo, että Binance kannattaa sääntelyä alalle.

– Kunhan se on järkevää. Emme halua rajoittaa innovointia, mutta haluamme suojella käyttäjiä, hän toteaa.

Bitcoinin rooli arvon säilyttäjänä korostuu

Liian pitkälle meneviä tulkintoja kahden viikon kurssinoususta ei kannata vetää. Bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat nousseet ja laskeneet voimakkaasti milloin mistäkin syystä.

Brade ja van Krimpen kuitenkin näkevät, että nyt käynnissä oleva kehitys vahvistaa Bitcoinin roolia arvon säilyttäjänä maksujärjestelmän sijaan.

Tätä tukee se, että Bitcoinin hinnan korrelaatio osakemarkkinoiden kanssa antaa purkautumisen merkkejä. Tällä hetkellä kryptomarkkinoilla seurataan, irtoaako Bitcoin kunnolla muista markkinoista.

– Bitcoinin kohdalla kysymys on ollut, että onko se riskisijoitus vai turvasatama. Tähän asti se on mielletty enemmän riskisijoituksena, mikä näkyy korrelaationa osakemarkkinoiden kanssa. Nyt tässä kuvassa on havaittavissa jonkinlaista muutosta, sanoo Coinmotionin Henry Brade.

