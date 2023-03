Lue sanasta sanaan historialliset Nato-paperit, jotka presidentti Niinistö allekirjoitti

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti torstaina Suomen Nato-jäsenyyttä koskevat lait presidentin esittelyssä Valtioneuvoston linnassa.

- Siinähän ne, presidentti tokaisi, kun kaksi lakia oli allekirjoitettu.

Niinistö on halunnut, että Suomi on valmis liittymään Natoon heti, kun puuttuvat ratifioinnit Turkilta ja Unkarilta on saatu. Niiden odotetaan ratifioivan Suomen Nato-jäsenyyden lähiaikoina.

Lue tästä sanasta sanaan, mitä allekirjoitetuissa papereissa luki:

Laki Pohjois-Atlantin sopimuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Washingtonissa 4 päivänä huhtikuuta 1949 tehdyn Pohjois-Atlantin sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna liittymispöytäkirjoilla, lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Sopimuksen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Helsingissä 23.3.2023

Tasavallan Presidentti

Sauli Niinistö

Ulkoministeri

Pekka Haavisto

Laki Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdystä sopimuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdystä sopimuksesta Ottawassa 20 päivänä syyskuuta 1951 tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Sopimuksen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Helsingissä 23.3.2023

Tasavallan Presidentti

Sauli Niinistö

Ulkoministeri

Pekka Haavisto