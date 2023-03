Miljardien rahasampo on hyytymässä – Suomen Pankilla on taseessaan kasoittain arvonsa menettäneitä velkakirjoja

Suomen Pankin tulos: 0 euroa.

Viime vuosina Suomen Pankin voitoista on kilahtanut valtion budjettiin vähintään sata miljoonaa euroa vuodessa, mutta nyt rahasampo on hyytymässä.

Pankki teki viime vuonna nollatuloksen, ja tulevina vuosina tuloksen ennakoidaan kääntyvän tappiolliseksi. Tänä vuonna pankki ei tulouta valtiolle euroakaan.

Euroalueen keskuspankit ovat viime viikkoina julkistaneet ensimmäisiä selviä tappioita (siirryt toiseen palveluun) vuosikymmenen kestäneestä rahanpainamisesta. Pääpankki eli Euroopan keskuspankki teki sekin nollatuloksen (siirryt toiseen palveluun).

Kun korot olivat matalat, Suomen Pankki haali muiden eurojärjestelmän keskuspankkien tapaan omistukseensa isoja määriä sekä Suomen valtion että suomalaisten yritysten velkaa.

Nyt se alkaa käydä kalliiksi. Allaoleva grafiikka näyttää, miten Euroopan keskuspankin tase kasvoi velkakirjojen ostoilla.

Mistä pankin nollatulos kertoo ja mihin se voi johtaa? Kokosimme kolme keskeistä kysymystä.

1. Mitä Suomen pankissa oikein tapahtuu?

Korkojen nousu iskee myös Suomen Pankkiin kahta reittiä: sen hallussa olevien velkapapereiden arvo heikkenee, ja samalla keskuspankkitalletuksille on maksettava korkoa. Tulos voi tulevina vuosina kääntyä tappiolliseksi. Silloin valtiolta jää satoja miljoonia euroja saamatta.

Suomen Pankilla on hallussaan kasoittain valtion matalakorkoisia velkakirjoja, joita se on ostanut Euroopan keskuspankin EKP:n osto-ohjelmien mukaisesti.

Osto-ohjelmilla maiden kansalliset pankit lainaavat valtiolle rahaa ostamalla oman maansa velkakirjoja. Suomen Pankilla tällaisia velkakirjoja on yhteensä noin 60 miljardilla eurolla, mikä on noin 40 prosenttia valtion velasta.

Kun korot ovat nousseet, näiden velkapapereiden arvo on laskenut eivätkä ne tuota mitään.

Samalla Suomen Pankki joutuu kuitenkin maksamaan korkoa pankkien tekemille talletuksille, tällä hetkellä kolme prosenttia.

Siksi pankin tulos heikkenee.

– Meillä on taseessa toisella puolella huonotuottoisia, lähes nollatuottoisia arvopapereita. Toisella puolella on talletuksia, joille keskuspankki nykyisessä kohonneessa korkotilanteessa maksaa talletuskorkoa, selittää Suomen Pankin johtokunnan jäsen Marja Nykänen.

Tuloksen heikkeneminen tarkoittaa, että valtion kirstuun tulee tulevina vuosina satojen miljoonien lovi.

Suomen Pankki tulouttaa puolet tuloksestaan valtiolle, mikä viime vuosina on tarkoittanut runsasta sataa miljoonaa euroa vuodessa. Tänä vuonna ja todennäköisesti tulevinakin vuosina nämä rahat jäävät saamatta.

– Nyt näyttää, että Suomen pankin tulos tulevina vuosina tulee olemaan tappiollinen. Sitä sataa miljoonaa valtion kirstuun ei lähivuosina ole näkyvissä.

Allaoleva grafiikka näyttää, miten suureksi Suomen Pankin tase kasvoi, kun se osti matalakorkoisia valtion lainapapereita:

2. Voivatko Suomen Pankilta loppua rahat?

Tilanne ei ole tullut Suomen Pankille yllätyksenä. Se on vuosien varrella kerännyt yhteensä yli kuusi miljardia euroa puskuria, jota se alkaa nyt syödä.

Matalakorkoisten velkakirjojen ostaminen on ollut pankilta tietoinen päätös.

Euroopan keskuspankin osana se aloitti valtiolainojen ostamisen jo vuonna 2015 estääkseen talouden jäätymisen ja inflaation hyytymisen pakkaselle.

Nyt inflaatio on kiihtynyt ja korot muuttuneet. Valtioiden keskuspankitkin ovat uudessa tilanteessa.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich arvioi maaliskuun alussa Talouselämä (siirryt toiseen palveluun)-lehdessä, että ennustetulla korkokehityksellä Suomen Pankki voi jo tänä vuonna tehdä miljardien korkotappiot.

Suomen Pankki on kuitenkin varautunut ennakkoon. Se on kerryttänyt noin 6,6 miljardia euroa erilaisia puskureita, joita nyt voidaan ottaa käyttöön.

Kuinka pitkälle ne riittävät?

– Nykyisten korkonäkymien perusteella arvioituna nämä varaukset riittävät, eli siinä mielessä veronmaksajien ei tarvitse olla huolissaan, Nykänen sanoo.

Tästä grafiikasta näkyy, miten paljon esimerkiksi Nordea tai OP saavat keskuspankilta korkoa talletuksistaan keskuspankkiin:

3. Joutuvatko eurooppalaiset veronmaksajat keskuspankkipelastajiksi?

Pahimmassa tapauksessa valtio joutuu pääomittamaan pankkia eli antamaan lisää rahaa, jotta se pysyy pystyssä. Tällainen uhka on esimerkiksi Hollannin ja Saksan keskuspankeilla. Nurinkurisesti velkaisessa maassa Italiassa tätä riskiä ei ole.

Kaikki Euroopan kansalliset keskuspankit ovat samassa tilanteessa siinä, että ne maksavat samankokoista korkoa talletuksille ja ovat kaikki ostaneet valtioidensa velkakirjoja.

Maiden välillä on kuitenkin eroja siinä, miten ne ovat varautuneet. Suomi on keskimääräistä paremmassa tilanteessa, sanoo pankkivaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman (sd.). Pankkivaltuusto on Suomen Pankin toiminnan valvoja.

– Esimerkiksi Hollannissa pääosa keskuspankin tuloksesta on jaettu suoraan valtiolle, mutta meillä näitä puskureita on takavuosina kasvatettu, Lindtman sanoo.

Suomen Pankki tulouttaa vuosittain puolet voitoistaan valtiolle. Euroaikana se on tarkoittanut yhteensä noin 3,2 miljardia euroa valtion kirstuun.

Lindtmanin mukaan vuonna 2003 eduskunnassa oli käsittelyssä esitys, jossa suurempi osa Suomen Pankin tuloksesta olisi suunnattu valtiolle. Uudistus kuitenkin pysähtyi.

Pahimmassa tapauksessa valtio voi joutua pääomittamaan pankkia eli antamaan sille lisää rahaa sen pitämiseksi pystyssä. Tällainen uhka on ollut esimerkiksi Ruotsissa ja Hollannissa (siirryt toiseen palveluun) – ja myös Euroopan suurimmassa taloudessa Saksassa.

Lindtmanin mukaan suurin Suomen Pankkiin kohdistuva riski on oikeastaan tilanne, jossa tällä hetkellä ollaan.

– Nyt on nähty poikkeuksellisen kova korkojen nousu. Juuri tämä tilanne korostaa sitä, kuinka tärkeitä vahvat puskurit ovat, jotta Suomen Pankki tästäkin tilanteesta selviytyy vahvana.

Hieman nurinkurisesti pahasti velkaantuneiden maiden keskuspankit eivät kärsi korkojen noususta yhtä paljon kuin Suomen tai Saksan.

Kun esimerkiksi Italian keskuspankilla on paljon Italian valtion velkaa, se saa velalle myös tuottoa. Italian valtion velan korot ovat olleet viime vuodet usean prosenttiyksikön Suomen vastaavaa velkaa korkeammat.

