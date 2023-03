Häirikkö tirkistelee ja piinaa asukkaita Vantaalla – huolestunut isä pelkää miehen olevan kiinnostunut lapsista

Asukkaat kokevat kotirauhaansa häirittävän pientaloalueella Vantaan Viertolassa. Asukkaiden mukaan tapauksista on tehty useita rikosilmoituksia.

Vantaalla häirikkö on piinannut asukkaita ainakin kahden kuukauden ajan.

Asukkaille huolta aiheuttanut mies tulee kotien pihalle, menee kuisteille, katselee ja kuvaa ikkunoista sisälle.

Miehen auto on aina pysäköitynä lähelle kohteitaan moottori käyden.

– Mies on aina samaan aikaan liikkeellä, iltaisin puoli kahdeksan ja puoli yhdeksän välillä, alueella asuva Franklin Lauton kertoo.

Lauton oli kuullut tapauksista jo kuukautta aiemmin ennen kuin mies kävi maaliskuun alussa Lautonin perheen kodin ulkopuolella.

– Valvontakamerassa mies käveli kotimme lähelle kuin talonomistaja, ei yhtään häpeillyt. Hän käveli kuistin lähellä olevan ikkunan luokse ja alkoi kuvaamaan ikkunasta sisälle.

Viikkoa myöhemmin mies oli naapureiden ikkunoiden takana. Mies on liikkunut sekä omakotitalojen että rivitalojen pihoilla.

Lauton kertoo tapauksissa olevan aina samaa kaava. Mies kävelee rennosti ikkunoiden taakse ja alkaa kuvata tai katsella ikkunoista sisälle.

– Yhden kodin takana asukkaat ovat nähneet hänet jo neljä kertaa, Lauton kertoo.

Keskustelua aiheesta on käyty myös alueen asukkaiden kesken ja sosiaalisessa mediassa. Tapauksia on useita ja kaikissa on asukkaiden mielestä ollut tekijänä sama henkilö.

Yle on kuullut tapauksista toiseltakin alueen asukkaalta, joka ei kuitenkaan halua esiintyä jutussa aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.

Tirkistelyä, kiinnostunut kylpyhuoneista ja lapsista

Asukkaiden vaikutelma on, että mies tirkistelee ja hän on kiinnostunut erityisesti kylpyhuoneiden ikkunoista.

Yhdistävä tekijä on myös se, että kaikissa tiedossa olevissa kodeissa, joiden ulkopuolella mies on käynyt, on pieniä lapsia.

– Meidän lapsi kuuli tästä ja on ollut tosi peloissaan. Hän ei oikein uskalla nukkua enää yksin, itkien jää nukkumaan, Lauton sanoo.

Lauton muistuttaa, että kyseiseen kellonaikaan monissa perheissä juuri lapset ovat iltapesuilla. Hän katsoo, että asia on tärkeä saada ihmisten tietoon ja kehottaa tekemään myös rikosilmoituksia.

– Naapurissa tiedän heidän lastensa olleen juuri suihkussa, kun tämä mies kävi tirkistelemässä, Lauton sanoo.

Kenellekään perheistä ei Lautosen tiedon mukaan ole tullut mitään kiristysviestejä tai muuta vastaavaa. Vaikka mies on jäänyt kiinni, hän ei ole lopettanut ”vierailuja”.

– Tapauksista on tehty useita rikosilmoituksia, mutta toistaiseksi asia ei ole edennyt. Toivottavasti poliisi ottaisi hänet jossain välissä kuulusteluihin, Lauton sanoo.

Lauton ihmettelee poliisitutkinnan hitautta. Hän kertoo saaneensa poliisilta ohjeen, että jokaisesta tapauksesta on tehtävä erillinen rikosilmoitus.

Yhtenä iltana poliisi tuli paikalle, sillä asukkaat olivat saaneet tyypin verekseltään kiinni itse teosta.

– Ihmettelin, kun poliisit päästivät tämän kaverin menemään. Eivät edes katsoneet hänen puhelintaan, ainakaan meidän nähden. Varmaan ottivat vaan yhteystiedot, Lauton toteaa.

Lauton kertoo näyttäneensä poliisille myös kotinsa valvontakameran videon, jossa mies kuvaa sisään heidän kotinsa ikkunasta.

Poliisi tapasi samassa yhteydessä kolme muuta asianosaista, joiden kotien ikkunoiden takana mies on liikkunut.

Poliisi: Soita hätänumeroon 112

Itä-Uudenmaan poliisi ei suoraan myöntänyt tapauksiin liittyviä rikosilmoituksia, eikä antanut tutkinnanjohtajan yhteystietoja.

Vuorossa olleen yleisjohtajan, komisario Harri Viholan mukaan pelkästään viime viikolla poliisille tuli eritasoisia kotihälytyksiä yhteensä noin 150.

– Yleisellä tasolla voin sanoa, että jos omalla pihalla on epämääräistä liikehdintää, niin soittamalla numeroon 112 partio tulee tarkastamaan tilanteen, Vihola sanoo.

Yleisjohtajan mukaan rikosilmoitukset tutkitaan normaalin esitutkinnan keinoin.

Rikosnimikkeet voivat Viholan mukaan olla laajat, esimerkiksi salakatselu, kotirauhan rikkominen tai hallinnan loukkaus, jos toisen pihamaalla hiipparoi ja tirkistelee ikkunoista.

– Jos joku oikaisee toisen pihamaan poikki toistuvasti kiellosta huolimatta, kyse voi olla hallinnan loukkauksesta. Jos kurkistellaan ikkunoista, se on tapauskohtaista, mitä on tosiasiallisesti tapahtunut ja millaisia oikeuksia on loukattu.

Vihola muistuttaa, että epäillyn tekijän nimeä ei tule julkistaa sosiaalisessa mediassa, ettei itse syyllisty rikokseen.

– Ettei levitellä yksityisyydensuojan piiriin kuuluvia asioita.

Omatoimisessa valvonnassa on myös syytä olla varovainen, Vihola sanoo. Hän kehottaa maltillisuuteen ja ottamaan yhteyttä poliisiin.

– Jokamiehenkiinniotto-oikeus sallii joitain toimenpiteitä, mutta on oltava tarkkana, ettei tule ylilyöntejä ja liiallisia sankaritekoja. Ettei itse syyllisty missään kohdin hätävarjelun liioitteluun tai maallikon liialliseen voiman käyttöön.

Vihola muistuttaa, että esimerkiksi kotirauhan rikkominen voi olla pienempi rikos kuin kiinniottajan syyllistyminen pahoinpitelyyn.