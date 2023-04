Sanna Marinin äänisaalis pääministerikauden jälkeen on poikkeuksellinen – vaalipiirinsä suurin ääniharava kautta aikojen

Sanna Marin on Pirkanmaan kautta aikojen kovin ääniharava.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sai eduskuntavaaleissa 35 623 ääntä. Hän sai toiseksi eniten ääniä perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran jälkeen.

Marin on Pirkanmaan vaalipiiristä, mikä on pienempi kuin Purran Uudenmaan vaalipiiri. Sanna Marin on Pirkanmaan suurin ääniharava kautta aikojen.

Sanna Marin oli ääniharava jo ennakkoäänien perusteella. Hän sai ennakkoääniä yli 23 000.

Marin valittiin ensimmäistä kertaa Pirkanmaan vaalipiiristä eduskuntaan vuonna 2015. Silloin hän sai 10 911 ääntä.

Seuraavissa vaaleissa vuonna 2019 hän käytännössä tuplasi saaliinsa, sillä ääniä kertyi 19 088.

Pääministerinä Marin sai paljon kotimaista ja ulkomaista huomiota ja suurta huomiota tiedettiin odottaa. Äänimäärä on silti poikkeuksellisen suuri myös historiassa.

Harvinaista pääministerinä

Hallitusvastuu voi lisätä tai vähentää poliitikon suosiota. Marinin äänien lisääntyminen on harvinaista pääministerinä.

Keskustan Juha Sipilän kannatus suli 30 758 äänestä vajaaseen 17 000 ääneen hallitusvastuun aikana.

Kokoomuksen Alexander Stubbin yli 40 000 äänen ennätyspotista oli jäljellä pääministerinä yli 27 000.

Avaa kuvien katselu Timo Soini juhli jytkyksi nimittämäänsä vaalivoittoa huhtikuussa 2011. Kuva: Markku Ojala / EPA

Niinistö pitänyt ykkössijaa

Eniten henkilökohtaisia ääniä eduskuntavaaleissa on saanut nykyinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Niinistö sai kokoomuksen edustajana vuonna 2007 Uudeltamaalta yli 60 000 ääntä.

Vuoden 2011 jytkyssä perussuomalaisten silloinen puheenjohtaja Timo Soini keräsi yli 43 000 ääntä Uudeltamaalta. Samoissa vaaleissa kokoomuksen Alexander Stubb sai vajaat 42 000 ääntä.

SKDL:n Hertta Kuusinen keräsi vuonna 1948 lähes 60 000 ääntä, mutta hän oli ehdolla samaan aikaan useissa vaalipiireissä eli tulos ei ole vertailukelpoinen. Eduskuntavaaleista 1970 lähtien henkilö on voinut olla ehdokkaana vain yhdessä vaalipiirissä yhdellä listalla.