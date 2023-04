Koodaripula riivaa Suomea, mutta alan opiskelijoiden valmistuminen saattaa tyssätä harjoittelupaikan puuttumiseen

Sara Lovén on unelma-alallaan, koska hän on ollut lapsesta lähtien kiinnostunut tietotekniikasta.

It-alalla on ongelma: väkeä pitäisi saada lisää töihin, mutta uransa alussa olevat eivät kelpaa. Tämä heijastuu myös koodariopiskelijoihin, joiden on vaikea löytää harjoittelupaikkaa.

– Hypin ilosta ylös alas, kertoo vantaalainen Sara Lovén hetkestä, jolloin hän kuuli saavansa harjoittelupaikan.

Lovén opiskelee peliohjelmointia Helsinki Business Collegessa kolmatta eli viimeistä vuotta. Opintoihin kuuluu kaksi työelämässä oppimisen jaksoa eli harjoittelua, joista jälkimmäinen tehdään viimeisen vuoden kevätlukukaudella.

Ensimmäinen harjoittelu voi olla yleisempää työelämään tutustumista, mutta toiseen, 18 viikon jaksoon pitäisi saada oman alan paikka.

Lovénin mukaan koulussa kerrottiin jo alussa, että kolmannen vuoden harjoittelupaikkaa on vaikea saada.

Avaa kuvien katselu Sara Lovénin mukaan opettajat suosittelivat hakemaan harjoittelupaikkaa hyvissä ajoin. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

– Kävin läpi 200 alan firmaa netissä ja tutkin, olisiko niissä tasoiselleni koodarille harjoittelupaikkaa. Kun löysin sopivia, laitoin sähköpostia. Lopulta sain paikan parin kuukauden hakemisen jälkeen Pikkuli Groupista, jossa koodaan nyt minipelejä.

Lovénin tie harjoittelupaikkaan oli lopulta helppo, sillä hänen tarvitsi lähettää vain noin 20 hakemusta ennen kuin tärppäsi. Kaikilla Suomen koodariopiskelijoilla ei tärppää, vaan joillakin valmistuminen saattaa viivästyä tai pahimmassa tapauksessa tyssätä kokonaan harjoittelupaikan puuttumisen takia.

Jotkut voivat löytää harjoittelupaikan, jossa opiskelija pystyy näyttämään osaamisensa vain osittain. Silloin esimerkiksi Helsinki Business Collegessa osaamista täydennetään muilla tavoin ammattitaitovaatimusten mukaisesti.

Koodaripula ei ratkea nykymenolla

Suomessa on vuosia puhuttu koodaripulasta, ja alan opiskelupaikkoja on lisätty reippaasti kaikilla kouluasteilla. Paikkojen lisäys ei kuitenkaan heijastu täysmittaisesti työelämään, sillä monet yritykset palkkaavat mieluummin kokeneita työntekijöitä.

Tietoturvatutkija Eetu Korhonen halusi hahmottaa it-alan työmarkkinoiden tilaa Suomessa vuonna 2020. Syntyi itsenäinen tutkimusprojekti Koodaripula.com (siirryt toiseen palveluun).

– Kapasiteettia ensityöpaikkojen antamiseen tai harjoittelijoiden perehdyttämiseen ei ole ollenkaan vastaavasssa määrin kuin nuoria alalle tulijoita on. Siinä on epäsuhta, jota ei ole onnistuttu ratkaisemaan, Korhonen sanoo.

Asian on pannut merkille myös Elisassa tekninen rekrytointiasiantuntija Samuli Tala, joka teki päivityksen aiheesta LinkedInissä. Elisa sai 838 hakemusta Software Developer Trainee -kesätyöpaikkaan.

Avaa kuvien katselu

Eetu Korhosen mukaan alan kasvu tyrehtyy, jos junioreihin ei panosteta.

Hän toivoo, että ala ryhtyisi oma-aloitteisesti luomaan esimerkiksi sellaisia toimenkuvia ja työkaluja, jotta vähemmän kokeneet tekijät pystyisivät menestymään ja kehittymään.

– Olen toiveikas kehityksen suhteen. Olen nähnyt monia uusia juniorirekryohjelmia ja esimerkiksi ”jos ei oo junnuja, ei tuu sennuja” -kampanjoita.

Eemeli Hurmerinta koodaa inttisimulaattoria

Myös Eemeli Hurmerinta on kolmannen vuoden peliohjelmoinnin opiskelija Helsinki Business Collegessa. Hän onnistui nappaamaan harjoittelupaikan Please Be Patient -yrityksestä , jossa tehdään inttisimulaattoria eli Finnish Army Simulator -peliä.

– Minulta meni kaksi kuukautta löytää tämä paikka. Hakemuksia lähetin noin 40. En ehtinyt huolestua, sillä luotin, että omilla taidoilla löytyisi sopiva paikka. Onneksi myös koulu ja opettajat tukevat hyvin harjoittelupaikan löytämisessä. Harjoittelun aloitusajankohdan kanssa esimerkiksi joustetaan, Hurmerinta kertoo.

Avaa kuvien katselu Eemeli Hurmerinta hoitaa harjoitteluaan etänä. Välillä ehtii myös pihahommiin. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Hurmerinta kokee olevansa oikeassa paikassa: työ on mielenkiintoista ja mukavaa sekä sopivan haastavaa hänen taidoilleen. Hän koodaa inttisimulaattoriin prototyyppejä, jotka menevät jatkokehitykseen.

Hurmerinta kertoo saaneensa paikan lähettämällä viestin suoraan Please Be Patientin tuottajalle Jeri Haapavuolle.

Avaa kuvien katselu Eemeli Hurmerinta kehittää harjoittelupaikassaan suomalaista inttisimulaattoria. Kuva: Finnish Army Simulator

Please Be Patientissa on tällä hetkellä Hurmerinnan lisäksi neljä muutakin harjoittelijaa. Jeri Haapavuo sanoo, että vaikka harjoittelijoiden perehdyttäminen ja ohjaaminen on välillä työlästä, työharjoittelusta hyötyvät kaikki: yritys, harjoittelija ja oppilaitos.

– Harjoittelija saa parhaassa tapauksessa nimensä näkyviin oikeaan julkaistavaan tuotteeseen ja toki myös merkinnät CV:hen sekä portfolioonsa. Nämä varmasti auttavat työllistymään alalla tulevaisuudessa, Haapavuo kertoo.

Koulu auttaa, jos paikkaa ei löydy

Koulutuspäällikkö Annamari Tiitola-Savilahti Helsinki Business Collegesta kertoo, ettei kukaan sen opiskelijoista ole jäänyt valmistumatta työelämässä oppimisen paikan puuttumisen vuoksi.

– Paikkojen saaminen on joskus haasteellista, ja valmistuminen saattaa viivästyä paikan puuttumisen takia. Kuitenkin se aina jossain vaiheessa löytyy, Tiitola-Savilahti sanoo.

Lähtökohtaisesti opiskelija on itse vastuussa työelämässä oppimisen paikan etsimisestä.

– Tarpeen vaatiessa me autamme. Meillä on erilaisia palveluita ja tapahtumia, joissa on työnantajia mukana, Tiitola-Savilahti kertoo.

Asiakkaat vaativat kokenutta konsulttia

Janne Borro vastaa Goforella projektiresursoinnista ohjelmistotestauksessa ja tietoturvakonsultoinnissa. Hän rekrytoi näihin tiimeihin vuosittain 5–10 harjoittelijaa tai opintojensa loppuvaiheessa olevaa.

Gofore on digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Borrokin on huomannut, etteivät juniorit ole alalla kysyttyjä.

– Asiakkaat ovat tottuneet siihen, että he ostavat tosi kokeneiden konsulttien asiantuntemusta. Uran alkuvaiheessa olevien työntekijöiden on hankala siksi saada paikkoja.

Avaa kuvien katselu Janne Borron mukaan julkishallintokin voisi harkita käyttävänsä sellaisia konsulttitiimejä, joissa on mukana myös uransa alussa olevia. Kuva: Jonathan Melartin / Gofore

Hänen mukaansa alalla tarvitaan asennemuutosta.

– Ohjelmistosta ei tee huonoa se, että sitä on ollut tekemässä joukko, jossa on mukana uransa alkuvaiheessa olevia ja kokeneempia asiantuntijoita. Tutkimusten mukaan asia on jopa päinvastoin, sillä mitä monimuotoisemmat tiimit digipalveluita rakentavat, sitä paremmin ne huomioivat erilaiset käyttäjäryhmät, Borro sanoo.

Hän heittää yritysten lisäksi palloa julkishallinnolle, joka ostaa paljon ohjelmistokehityspalveluita.

– Kun on hankintakilpailutuksia, niissä ei juuri näy sitä vaihtoehtoa, että konsulttiyritysten olisi mahdollista tarjota uransa alussa olevia työntekijöitä kokeneiden joukossa.