Huuhkajat teki upean maalin, mutta romahti 1–3-tappioon – Markku Kanerva turhautui heikosta puolustamisesta

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue aloitti karsinnat kohti ensi vuonna Saksassa pelattavaa EM-lopputurnausta. Tanska oli Huuhkajia kovempi maalein 3–1 loppuunmyydyllä Kööpenhaminan Parkenilla.

Tanskan komeetaksi noussut, hattutempun koonnut Rasmus Höjlund oli liikaa Suomen puolustukselle.

– Tietenkin harmittaa. Oli kaikki ainekset pisteeseen, jopa voittoon. Tosi iso harmi. 80 minuutin kohdalla oli vielä 1–1, olisi pitänyt saada piste mukaan, sanoi Suomen maalintekijä Oliver Antman.

Päävalmentaja Markku Kanerva vaikutti pettyneeltä kamppailun jälkeen.

– Tanska oli vahva, kuten odottaa saattaa. Okei, päästiin peliin mukaan, tasoihin. Siellä oli eräs Rasmus Höjlund, joka oli tänään aikamoisessa vireessä. Joukkue on pettynyt, parhaansa se teki. Taisteltiin ja Luke (Hradecky) otti pari hyvää torjuntaa, totesi Kanerva.

Tanska koki takaiskun ottelun alussa, kun Barcelonan toppari Andreas Christensen satutti harmittoman näköisessä tilanteessa jalkaansa ja joutui vaihtoon. Se ei kuitenkaan hidastanut Tanskan pelaamista, joka värkkäsi vain kolme minuuttia myöhemmin avausmaalin käytännössä ottelun toisesta tekopaikastaan.

Laitapelaaja Alexander Bah'n tarkka ja matala keskitys oikealta löysi maalin edestä Rasmus Höjlundin, joka siirsi läheltä - suomalaistopparien Robert Ivanovin ja Leo Väisäsen välistä - kotijoukkueen johtoon 21. minuutilla.

Rasmus Höjlund ja 1–0.

– Kylmää vettä niskaan Suomen positiivisen alun jälkeen. Hieno keskitys maaliin sekä viimeistely, mutta Ivanovin sijoittuminen myös turhaan etutolpan etupuolella - mieluummin lähempänä Väisästä sekä vaarallista aluetta, Ylen jalkapalloasiantuntija Jonne Kunnas huomioi.

Avaa kuvien katselu Kaan Kairinen, Leo Väisänen ja Nikolai Alho yrittävät saada kuriin Tanskan Pierre-Emile Höjbjergia. Kuva: FrontzoneSport via Getty Images

Suomen pirteä alku tyssäsi avauspuoliajalla takaiskuun, sillä maalin jälkeen Tanska otti väkevän kontrollin pelistä ja tukki Suomen pelinrakentelun, eikä Huuhkajat pystynyt enää hyökkäämään pallon kanssa edes hetkittäin pidempään.

Ensimmäisen puoliajan lisäajan lisäajalla Robin Lod oli ohjata pallon vielä omaan maaliin, mutta Lukas Hradeckyn loistovenytys pelasti Suomen toiselta takaiskuosumalta.

– Ei voi olla tyytyväinen, kun päästettiin yksi maali, joka puolustettiin erittäin huonosti. Pystyimme pitämään tanskalaiset muodon ulkopuolella. Ne tilanteet, mitä he saivat, olivat periaatteessa itseaiheutettuja, analysoi Suomen valmennukseen kuuluva Mika Nurmela.

Antman ei erehtynyt, Höjlund nousi sankariksi

Valmentaja Markku Kanerva sai ilonaihetta toisella puoliajalla, kun nopea ja yllättävä vastaisku toi komean yhdistelmän päätteeksi tasoitusmaalin 1–1:een ottelun 54. minuutilla.

Hradecky avasi pallon keskiympyrään Joel Pohjanpalolle, joka ohjasi pallon saman tien tyhjään tilaan juosseelle Teemu Pukille. Norwichin hyökkääjätähti löysi täydellisesti mitoitetulla syötöllä vasemmalta sisään leikanneen Oliver Antmanin. 21-vuotiaalta laiturilta nähtiin varma viimeistely tekopaikassa. Antmanille maajoukkuemaali oli jo uran kolmas pelaamissaan neljässä ottelussa.

Luottovahti Hradecky piti Suomea pystyssä tasoitusmaalin jälkeen, kun Tanska laittoi ison vaihteen päälle ja vyöryi järjestäin vaarallisesti kohti Huuhkajien maalia.

Tanskan maalintekijä Höjlund karkasi puhtaaseen läpiajoon, mutta Hradecky esitti maagisen jalkatorjunnan 62. minuutilla. Heti seuraavalla minuutilla laitapelaaja Joakim Mähle täräytti pelivälineen Hradeckyn näppien kautta Suomen ylärimaan. Höjlund haki puskullaan muutamasta metristä johto-osumaa 69. minuutilla, mutta taas kerran Hradecky läväytti tiukassa tilanteessa uskomattoman reaktiotorjunnan.

Höjlundin voittomaaliksi jäänyt 2–1-osuma.

Suomi vaihtoi parikymmentä minuuttia ennen loppua kentälle tuoretta voimaan, kun keskikentällä Lodin korvasi Marcus Forss, loukkaantuneen Richard Jensenin HJK:n 22-vuotias puolustaja Tuomas Ollila ja Antmanin Anssi Suhonen.

Erikoistilannepelaaminen nousi lopulta ratkaisuksi. Tanskan kulmapotkun lähetti liikkeelle avausmaalin syöttänyt Bah. Nikolai Alho laittoi päänsä väliin, josta se leijui takatolpalle. Vaihtopelaaja Jonas Wind puski pallon takatolpalta maalin eteen, johon Höjlund syöksyi ahnaasti ja survoi illan toisensa 82. minuutilla. Ottelun lopussa, ajassa 90+3 maaliahne Höjlund sinetöi vielä Tanskan 3–1-voittoluvut ja hattutemppunsa.

Höjlund sinetöi Tanskan voiton hattutempullaan.

Antman on tullut ryminällä Huuhkajiin, eikä hän lähtenyt nöyristelemään maalinsa jälkeen. Kuten ei näillä näytöillä tarvitsekaan.

– Oltaisiin voitu pitää mielestäni enemmän palloa ja saada sitä kautta tilanteita. Tanska on tosi hyvä joukkue. Ihan ok peli, mutta olisi voinut olla paljon parempikin. Minulla on hyvä vire päällä. Kyllä siltä tuntuu, että teen aina maalin, kun menen kentälle.

Ylen asiantuntija Jonne Kunnas näki, että tulos vastasi pelitapahtumia.

– Tietysti harmittaa Suomen kannalta, pitkään kun oltiin pisteessä kiinni. Tanska oli omassa hyökkäämisessään ja pallollisissa toiminnoissaan niin vahva, että oli ajan kysymys, milloin paine on liian iso, Kunnas vahvisti.

Suomella oli havaittavissa tuttuja ongelmia.

– Suomen osalta hankalaa on oman alueen, boksin puolustaminen, edelleen. Liian helposti hukataan vastustajan pelaaja, huomioi Kunnas.

Kanerva kommentoi Suomen puolustamisen ongelmakohtia monisanaisesti.

– Jalkapallo on sellainen peli, että se on yksitoista vastaan yksitoista, mutta yksilöiden pelaaminen on aika ratkaisevassa roolissa tietenkin. Se, miten pyritään sitä kompensoimaan, on joukkuepelaamisella, että saadaan tuki prässääjälle ja helpotetaan sitä puolustuspelaamista. Ei välttämättä aina tänään onnistunut, tuhahti Huuhkaja-luotsi.

Huuhkajat karsii Saksassa pelattavaan vuoden 2024 EM-lopputurnaukseen karsintalohko H:ssa Tanskan, Slovenian, Kazakstanin, Pohjois-Irlannin ja San Marinon kanssa. Slovenia avasi karsinnat 2–1-vierasvoitolla Kazakstanista ja Suomen sunnuntain vastustustaja Pohjois-Irlanti päihitti San Marinon 2–0.

– Tämä oli ensimmäinen peli karsintaa. Nyt analysoidaan tämä ja lähdetään hakemaan Pohjois-Irlannista pisteitä, toivottavasti kolmea, päätti Kanerva.

EM-karsintojen kymmenen lohkovoittajaa sekä kymmenen lohkokakkosta etenevät suoraan lopputurnaukseen. Lisäksi kolme joukkuetta pääsee turnaukseen maaliskuussa 2024 pelattavien play-offsien kautta.

LOHKO H, KÖÖPENHAMINA 23.3.

Tanska - Suomi 3–1 (1–0)

1–0 Höjlund 21.

1–1 Antman 54.

2–1 Höjlund 82.

3–1 Höjlund 90+3

Suomen avausmiehistö:

1 Hradecky (C)

17 Alho

3 R Jensen 74. -> Tuomas Ollila

4 Ivanov

2 L Väisänen

18 Antman 72. -> Anssi Suhonen

6 Kamara

14 Kairinen

8 Lod 74. -> Marcus Forss

20 Pohjanpalo

10 Pukki