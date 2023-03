Ex-presidenttien rikossyytteet eivät ole harvinaisuus – tällaisen listan jatkeeksi Trump saattaa päätyä, jos pidätyshuhut pitävät kutinsa

New Yorkin syyttäjänviraston ulkopuolelle on kerääntynyt ihmisiä odottamaan uutisia entisen presidentti Donald Trumpin rikossyytteistä.

Yhdysvaltojen entisen presidentti Donald Trumpin vuoden 2016 vaalikampanja oli täydessä vauhdissa, kun aikuisviihdetähti Stormy Daniels sai omien sanojensa mukaan 130 000 dollarin maksun silloisen ehdokkaan asianajaja Michael Cohenilta.

Daniels, oikealta nimeltään Stephanie Clifford, sanoo maksun olleen vastine siitä, ettei hän kertoisi suhteesta, joka hänellä väitetysti oli Trumpin kanssa vuonna 2006.

Trumpin kausi Yhdysvaltojen presidenttinä on tullut ja mennyt, Cohen on tuomittu rikoksesta, mutta Cliffordille mahdollisesti suoritettu maksu on jälleen otsikoissa. Vaikka vaikenemisesta maksaminen itsessään ei ole laitonta, Trumpin epäillään merkinneen maksun yhtiönsä oikeudenkäyntikuluksi, mikä olisi valhe.

Tästä rikoksesta Trumpin on viime päivänä uumoiltu saavan pian rikossyytten.

Vaikka kyseessä olisi ensimmäinen presidentin rikossyyte Yhdysvalloissa, muualla maailmassa entisten valtiojohtajien syyteet eivät ole harvinaisuus.

Ranskan Nicolas Sarkozy

Avaa kuvien katselu Nicolas Sarkozy on saanut tuomion sekä korruptiosta että kampanjalain rikkomisesta. Kuva: EPA/ETIENNE LAURENT

Vuonna 2010 julkisuuteen nousi epäily, että Ranskan presidenttinä 2007–2012 istunut Nicolas Sarkozy olisi saanut laitonta vaalitukea L’Oreal-kosmetiikkamerkin perijältä.

Kun entinen presidentti pidätettiin vuonna 2014 kuulusteluita varten, hän ajautui ojasta allikkoon yrittäessään lahjoa Ranskan vetoomustuomioistuimen tuomarin kertomaan tietoja käynnissä olevasta tutkinnasta. Vastapalveluksena tiedoista Sarkozy lupasi tuomarille työpaikan Monacosta.

Maaliskuussa 2021 Sarkozy tuomittiin tuomarin lahjonnasta kolmen vuoden vankeusrangaistukseen. Myös tuomari ja Sarkozyn asianajaja saivat tapauksesta tuomiot.

Saman vuoden syyskuussa Sarkozy sai toisen tuomion liittyen vuoden 2012 vaalikampanjansa laittomaan rahoitukseen. Osana kampanjointia Sarkozy järjesti näyttäviä, Guardianin ”amerikkalaistyylisiksi” luonnehtimia (siirryt toiseen palveluun) tilaisuuksia, joiden takia hänen vaalibudjettinsa ylitti sallitun 22,5 miljoonan euron rajan. Kampanjan lopullinen hinta oli 42,8 miljoonaa.

Myös Sarkozyn edeltäjä, Ranskan entinen presidentti Jacques Chirac, on saanut tuomion korruptiosta.

Etelä-Korean Park Geun-hye

Avaa kuvien katselu Park Geun-hye junaili yhdessä ystävänsä Choi Soon-silin kanssa kymmenien miljoonien edestä rahaa suuryrityksiltä. Kuva: EPA/JEON HEON-KYUN / POOL

Vuoden 2016 marraskuussa ympäri Etelä-Koreaa käynnistyivät valtavat mielenosoitukset, kun tiedot silloisen presidentti Park Geun-hyen korruptioskandaalista alkoivat valua kansan tietoisuuteen.

Syytösten keskiössä oli vuodesta 2013 istuneen presidentti Parkin lisäksi hänen ystävänsä Choi Soon-sil.

Yhdessä ystävykset hankkivat suuryrityksiltä, kuten Samsungilta, kymmenien miljoonien dollarien edestä lahjoituksia Choin hallinnoimille järjestöille. Park myös painosti yrityksiä solmimaan sopimuksia Choin omistamien yritysten kanssa ja vuosi tälle luottamuksellisia valtion asiakirjoja, kertoo (siirryt toiseen palveluun) BBC.

Vuonna 2018 Geun-hye tuomittiin 24 vuoden vankeusrangaistukseen lahjusten ottamisesta ja vallan väärinkäytöstä, mutta hänet armahdettiin 2021.

Brasilian Lula da Silva

Avaa kuvien katselu Korruptiosta tuomittu ja armahdettu Lula on Brasilian nykyinen ja entinen presidentti. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Brasilian entinen ja nykyinen presidentti Luiz Inácio Lula da Silva sai vuonna 2017 lähes kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen korruptiosta. Häntä vastaan nostettiin yhteensä viisi rikossyytettä niin sanotussa autopesula-skandaalissa.

Lulan tuomio tuli tapauksesta, jossa oikeus totesi hänen ottaneen vastaan yli miljoonan euron arvosta lahjuksia insinööritoimistolta. Vastineeksi rahoista Lulan sanottiin järjestäneen toimistolle sopimuksia valtion öljy-yhtiö Petroleo Brasileiron kanssa.

Vuonna 2021 Brasilian korkein oikeus kuitenkin mitätöi Lulan tuomion ja tämä pääsi vapaalle jalalle ehtien haastamaan silloisen presidentti Jair Bolsonaron viime vuonna käydyissä vaaleissa. Lula astui uudelleen presidentin virkaan tammikuussa.

Uutista päivitetty 23.3.2023 klo 22.03 Tarkennettu kohtaa Trumpin mahdollisista syytteistä.