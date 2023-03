Ammusten yhteishankinnat etenevät EU:ssa – pääministeri Marinin mukaan hävittäjien lahjoittamisesta on myös voitava keskustella

Kuva: Shutterstock/All Over Press

BRYSSEL Pääministeri Sanna Marinin mukaan miljoonan kranaatin lähettäminen Ukrainaan on hyvä alku. EU-maiden on kuitenkin pystyttävä vauhdittamaan puolustustarvikkeiden tuotantoa entisestään Ukrainan tukemiseksi.

– Tahto on selkeästi olemassa. Se on tänään todettu. Mutta konkretian tasolle pitää päästä, Marin sanoi ensimmäisen kokouspäivän jälkeen pidetyssä mediatapaamisessa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vetosi EU-johtajiin aseavun lisäämiseksi videoyhteyden välityksellä. Suomi ilmoitti torstaina lisäävänsä puolustustarvikeapuaan Ukrainalle.

– Meillä on vielä paljon työtä tehtävänä siinä, että me saamme eurooppalaista puolustusteollisuutta nostettua vahvemmaksi, työskenneltyä useammassa vuorossa ja toimitettua kaiken sen avun ja tuen Ukrainalle, mitä he tarvitsevat, Marin kommentoi.

Ukraina tarvitsee raskasta kalustoa

Pääministeri korostaa, että Ukraina tarvitsee myös raskasta kalustoa, kuten tankkeja ja hävittäjiä.

Hän ei ottanut torstai-iltana kantaa siihen, voisiko Suomen Hornet-hävittäjiä lähettää Ukrainaan. Keskustelua asiasta on hänen mukaansa käytävä myös Suomessa.

Huippukokous ilmaisi myös huolensa Venäjälle pakkosiirretyistä ukrainalaislapsista. Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan kyseessä on sotarikos.

Hän kertoi tekevänsä yhteistyötä Puolan pääministerin kanssa kansainvälisen tuen järjestämiseksi lasten palauttamista varten.

– Pyrimme luomaan kansainvälistä painetta ja käyttämään kaikki olemassa olevat keinot selvittääksemme lasten olinpaikan, von der Leyen sanoi.

Ruotsin Nato-prosessi puhutti

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kävi kokouksen yhteydessä keskustelun unkarilaisen kollegansa Viktor Orbánin kanssa Ruotsin Nato-prosessin etenemisestä Unkarissa.

Orbán ei antanut selitystä sille, miksi Unkari on aikeissa hyväksyä Suomen Naton jäseneksi ennen Ruotsia.

Kristerssonin mukaan Orbán on vakuuttanut, että Ruotsin jäsenyys ei tule viivästymään Unkarin takia.

Tänään EU-johtajat keskustelevat euroalueen talousnäkymistä. Johtajilta odotetaan linjauksia EU-maiden velkakestävyyteen ja pankkijärjestelmän toimintaan liittyen.