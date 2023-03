Utahin osavaltio Yhdysvalloissa kieltää somen käytön yöaikaan alle 18-vuotiailta

Kuva: Alamy / All Over Press

Somepalveluiden on lain mukaan myös annettava vanhemmille pääsy lasten someviesteihin.

Yhdysvaltain Utahin osavaltio on hyväksynyt ensimmäisenä osavaltiona lait, jotka rajoittavat merkittävästi alaikäisten sosiaalisen median käyttöä.

Republikaanikuvernööri Spencer Coxin eilen allekirjoittamat lait kieltävät alle 18-vuotiaita käyttämästä somea kello 22.30–6.30. Somen, kuten Tiktokin, käyttö vaatii aina alaikäisen vanhempien antaman luvan. Palveluiden on lain mukaan annettava vanhemmille pääsy lasten someviesteihin.

Lait, jotka astuvat voimaan vuoden kuluttua, antavat alaikäisille lisäksi mahdollisuuden haastaa someyhtiöt oikeuteen, jos somen käyttö on aiheuttanut heille vahinkoa.

Somejättien odotetaan ryhtyvän oikeustoimiin lakimuutosten estämiseksi.

Vastaavia lakihankkeita virittelevät uutistoimisto AP:n mukaan myös ainakin Arkansas, Texas, Ohio, Louisiana ja New Jersey.

Utahin lakimuutoksesta on uutisoinut muun muassa The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

