Keskusta esiintyi nykyhallituksen oppositiopuolueena ”herkullisen kolmikon” tentissä – näin politiikan tutkijat ynnäävät tenttiä

Hallituksen sisäiset kiistat ja puolueiden erot nousivat voimakkaasti pintaan, kun keskustalainen valtiovarainministeri Annika Saarikko, vihreä ympäristöministeri Maria Ohisalo ja vasemmistoliittolainen opetusministeri Li Andersson kohtasivat Ylen studiossa.

Ylen aamussa kohtaamista arvioivat Helsingin yliopiston valtio-opin dosentti Hanna Wass ja Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen johtaja Markku Jokisipilä.

– Kyllähän se oli herkullinen kolmikko siinä mielessä, että hallitusyhteistyötä oli näiden kolmen kesken tehty neljä vuotta. Matkan varrellahan näkyi jännitteitä, varsinkin akselilla keskusta–vihreät. Eilen lähdettiin aika sopuisasti liikkeelle, mutta kyllä neljän vuoden aikana kertyneitä paineita ja jännitteitä alkoi näkyä, Jokisipilä sanoo.

Jokisipilän mukaan kilpailu punavihreän blokin kahden pienemmän puolueen välillä on ”äärimmäisen mielenkiintoinen”. Vihreät ja vasemmistoliitto kilpailevat ehkä kaikkein tiukimmin kilpailevat samoista äänestäjistä.

Keskustan rooli hallituksen sisäisenä oppositiona korostui

Hanna Wass pani merkille, miten keskusta vaikutti tentissä nykyhallituksen sisäiseltä oppositiopuolueelta.

– Hallituspolitiikassa mentiin aika lailla myös todellisen opposition taakse. Ja koronan taakse, Wass arvioi keskustan puheenjohtajan roolia tentissä.

Saarikko korosti, että koronasta johtuvilla ”velkamiljardeilla” oli koko eduskunnan hyväksyntä. Wassin mukaan vaaliväittelyssä kävi kuitenkin selvästi ilmi, mikä hallituksen yhteistyössä on hiertänyt.

– Se ei ole ollut pelkästään talouspoliittinen linja. Saarikko tietysti sitä vahvasti korosti, että keskusta on ei-vasemmistolainen puolue, mutta kyllä se on myös nimenomaan ilmasto- ja luontopolitiikka, joka on vetänyt kiilaa nimenomaan punavihreän blogin kanssa hallitusyhteistyössä, Hanna Wass sanoo.

”Saarikko käänsi taitavasti syytöksiä”

Vihreiden Maria Ohisalo väitti keskustelussa, että keskustan ilmastopolitiikan taustalla on maa- ja metsätaloustuottajien etujärjestö MTK. Saarikko kuittasi, että Suomessa on 600 000 metsänomistajaa ja sanoi, että metsän omistaminen on luontoteko ja että keskusta on Suomen ensimmäinen ”järkivihreä” puolue.

– Sitähän siinä yritettiin purkaa auki, että onko keskusta vihreä luontopuolue vai ei. Ja kestääkö tämä kehystys auringonvaloa, Hanna Wass näkee.

Tutkijoiden havaintojen mukaan Annika Saarikko korosti voimakkaasti aluepolitiikkaa. Markku Jokisipilä huomauttaa, että keskustaa on syytetty siitä, että oli strateginen virhe lähteä hallitukseen neljä vuotta sitten punavihreän blokin apupuolueeksi.

– Saarikko käänsi taitavasti monet näistä syytöksistä, mitä esitettiin esimerkiksi valtiovarainministerin salkun hoitoon. Hän sanoi, että hän on ylpeä siitä, että on keskustalaisena valtiovarainministerinä pystynyt tekemään keskustalaista aluepolitiikkaa, Jokisipilä toteaa.

Ohisalo ja Andersson kiristelevät hampaitaan?

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajan mukaan nyt käydään pääministerivaalia. Äänestäjä miettii nyt, miten saadaan sellainen hallituskoalitio, joka parhaiten toteuttaa äänestäjän omia arvoja.

– Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen uudenlainen piirre. En muista edellisistä eduskuntavaaleista, että tällaista keskustelua olisi näin avoimesti käyty, Jokisipilä muistelee.

Sanna Marin sanoi tiistai-illan vaalitentissä, että ainoa keino estää perussuomalaisten pääsy hallitukseen ja estää leikkauslinjaa edustavan oikeistohallituksen synty, on äänestää SDP:tä, Jokisipilä huomauttaa.

– Voisin kuvitella, että Maria Ohisalo ja Li Andersson ovat tätä keskustelua seuranneet tiistai-iltana. Se on ehkä jonkun verran aiheuttanut hampaiden kiristelyä.

Li Andersson haastoi Hanna Wassin mukaan vahvasti sekä vihreitä että keskustaa. Anderssonin mukaan isoja leikkauksia ei pidä tehdä, jos kasvunäkymät ovat huonot.

– Andersson haastoi Ohisaloa aika vahvasti siitä, että ollaanko kuitenkin vähän valtiovarainministeriöön kallellaan ja valmiita tosiasiassa tekemään leikkauksia.