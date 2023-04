Kaksi parikymppistä perussuomalaista miestä on nousemassa raketin lailla eduskuntaan, tällaisia he ovat

Perussuomalaisten kansanedustajiksi on nousemassa Pirkanmaalta kaksi alle kolmekymppistä miestä. He ovat ennakkoäänien perusteella puolueensa ääniharavia Pirkanmaalla.

Joakim Vigelius, 26, on perussuomalaisten näkyvimpiä hahmoja Tampereella. Valtio-opin maisteriopiskelija on Tampereen kaupunginvaltuustossa, aluevaltuustossa ja on PS-Nuorison puheenjohtaja.

Miko Bergbom, 27, on myös perussuomalaisten uutta sukupolvea. Pintakäsittelijä nousi kuntavaaleissa rakettina Sastamalan kaupunginvaltuustoon. Sen jälkeen hänelle on tullut roppakaupalla luottamustehtäviä. Bergbom teki paljon vaalivideoita TikTokiin ja herätti niillä huomiota.

Avaa kuvien katselu Miko Bergbom oli viime vuonna Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja ja keräsi jo kunta- ja aluevaaleissa todella paljon ääniä. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Puolueessa on tapahtumassa suuri muutos, sillä nuoret ovat ensikertalaisia. Perussuomalaiset ovat ennakkoäänien perusteella Pirkanmaalla kolmanneksi suurin puolue. He ovat pitämässä neljä kansanedustajan paikkaansa.

Avaa kuvien katselu Opiskelija Joakim Vigelius on ollut aktiivinen Tampereen kaupunginvaltuustossa ja nuorisojärjestössä. Kuva: Marko Melto / Yle

”Veltto” oli ensin yksin

Tampereella on vanhastaan ollut aseveliakseli SDP:n ja kokoomuksen välillä. Helposti unohtuu, että perussuomalaiset tulivat siihen rinnalle jo yli kymmenen vuotta sitten.

Perussuomalaisten suosion kasvu Pirkanmaalla sijoittuu vuoteen 2011, jolloin nähtiin koko Suomessa kuuluisa jytky.

Vielä vuonna 2007 perussuomalaiset saivat Pirkanmaalta alle viisi prosenttia äänistä ja yhden edustajan.

Avaa kuvien katselu Pertti ”Veltto” Virtanen ja Mikko Alatalo esiintyivät yhdessä vuonna 1977. Molemmat olivat kansanedustajia.

Valittu oli Pertti ”Veltto” Virtanen, psykologi ja taiteilija, jonka monet muistavat eduskunnassa pitämästään baretista.

Jytky loi perustan suosiolle

Vuoden 2011 vaaleissa ”Veltto” Virtanen sai jatkaa. Puolueen ääniharava Pirkanmaalla oli vanhusten ongelmat tietoisuuteen nostanut hoitaja Laila Koskela.

Avaa kuvien katselu Tiina Elovaara oli perussuomalaisten kansanedustaja Pirkanmaalla. Sittemmin hän ja monet muut perussuomalaiset siirtyivät siniseen puolueeseen. Kuva: All Over Press

Vuonna 2011 perussuomalaiset saivat Pirkanmaalta valtavan vaalivoiton. 21 prosentin kannatuksella puolue nousi jo ihan SDP:n kannoille, kokoomuskin oli enää prosenttiyksikön päässä.

Avaa kuvien katselu Diplomi-insinööri Sami Savio edustaa tiukkaa asiatyyliä. Hän oli nostamassa Ylöjärvellä perussuomalaiset suosituimmaksi puolueeksi. Arkistokuva. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Puolue sai neljä paikkaa. Saman määrän puolue onnistui pitämään myös jatkossa, eli mistään yhden vaalikauden jytkystä ei ole kyse Pirkanmaalla.

Kansanedustajat Lea Mäkipää Kihniöstä ja Martti Mölsä Punkalaitumelta näyttivät, että myös Pirkanmaan maaseudulla on kannatuspohjaa.

Tampereella oppositiossa

Vuosien 2015 ja 2019 eduskuntavaaleissa perussuomalaisten kannatus Pirkanmaalla laski 17 prosenttiin, mutta puolue piti neljä paikkaansa.

Tampereen kuntapolitiikassa perussuomalaiset ovat olleet pitkälti ainoana puolueena oppositiossa, ja SDP ja kokoomus ovat päättäneet yhä suurista linjoista. Seuraavat kuntavaalit näyttävät, tuleeko tähän muutos.