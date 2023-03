– Sanotaan näin Monty Python -tyyppisesti, että “just a fleshwound” eli vain lihasvammoja, mutta kyllä on osumaa tullut. Polvet ovat menneet ja olkapäästä on revennyt jänteitä. Muutama vuosi sitten leikattiin oikea keuhko. Luita on mennyt muutamia kertoja, kuten kylkiluut, sormia, varpaita… sellaista normaalia.