Varsinais-Suomen hyvinvointialue pyrkii korjaamaan maksuongelmat mahdollisimman pian – osalle yrittäjistä tehtävissä maksuissa jopa viikkojen viive

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha) todetut maksatusviiveet pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti, hyvinvointialue kertoo tiedotteessaan.

Varhan ja sille palveluja tuottavien yritysten välillä on ollut toistuvia ongelmia maksujen viivästymisen kanssa.

Varhan lähettämien maksujen viipyminen on aiheuttanut alueen palveluntuottajille vaivaa ja taloudellisia ongelmia, kun maksuja ei ole hoidettu ajoissa. Turun Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoi tällä viikolla, että osa yrittäjistä on joutunut ottamaan lainaa, koska Varhan maksut ovat jääneet tulematta.

Tällä hetkellä pääosa maksatusviiveistä on alle viikon mittaisia, mutta on myös tapauksia, joissa viive on useamman viikon mittainen.

- Valitettavasti, kun 34 eri organisaatiota yhdistyy, ongelmakohtia syntyy vääjäämättä. Haluamme selvittää ongelmat mahdollisimman nopeasti, sanoo Varhan talousjohtaja Arja Pesonen.

Hyvinvointialueella on tuhansia palveluntarjoajia, joten työtä on paljon.