Sarjakuva-Finlandian sai alkoholismin varjossa eletystä lapsuudesta ja nuoruudesta kertova Kimmo Lustin teos

Silmukka-teos on Kimmo Lustin tähänastinen päätyö ja ensimmäinen täysimittainen albumi. Kuvassa sarjakuvateoksen kansi.

Vuoden 2023 Sarjakuva-Finlandia-tunnustuspalkinto on myönnetty Kimmo Lustin sarjakuva-albumille Silmukka. Tänä vuonna valinnan teki kymmenen finalistin joukosta oopperalaulaja Waltteri Torikka.

– Silmukka on riipaisevasti ja väkevästi kuvattuja satunnaisia muistoja alkoholismin varjossa eletystä lapsuudesta ja nuoruudesta. Lapsen hätä, yksinäisyys ja pelko pysäyttävät. Teoksen kuvallinen kerronta on herkkää ja jälki omaleimaista, Torikka perustelee valintaansa tiedotteessa.

Torikan mukaan turvattomuuden läpäisemä maailma tuntuu sydänalassa.

– Teos herättää ajatuksia ja kysymyksiä vanhemman vastuusta sekä alkoholin roolista suomalaisissa perheissä. Ajatuksia herättävä, vavisuttava ja tärkeä teos, Torikka perustelee.

Kimmo Lust on vuonna 1986 syntynyt järvenpääläinen sarjakuvantekijä. Sarjakuva-Finlandialla palkittu Silmukka on hänen tähänastinen päätyönsä ja ensimmäinen täysimittainen albuminsa. Sen on julkaissut sarjakuvakustantamo Suuri Kurpitsa.

Lustin töitä on aiemmin ilmestynyt omakustanteissa ja antologioissa. Hänen sarjakuvansa perustuvat yleensä omiin kokemuksiin ja käsittelevät usein tavalla tai toisella mielenterveyttä ja seksuaalisuutta.

Sarjakuva-Finlandia jaettiin nyt 16. kerran Tampere Kuplii -sarjakuvatapahtuman yhteydessä Tampereella. 5 000 euron tunnustuspalkinto myönnetään kotimaiselle tekijälle yksin tai yhdessä toisen osapuolen kanssa tehdystä ansiokkaasta sarjakuva-albumista.

Vuonna 2022 julkaistiin noin 70 kotimaisin voimin toteutettua sarjakuva-albumia. Näistä ehdokkaaksi asetettiin yhteensä 54.

Tampere Kuplii ry:n asettama nelihenkinen valintalautakunta totesi teosten tason korkeaksi ja valinnan vaikeaksi.