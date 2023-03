Tasan 44 vuotta töissä autotehtaalla – Jouni Varjonen on nähnyt automallit Talbotista lähtien sekä alan nousut ja laskut

Autotehtaan konkari on nähnyt monet nousut ja laskut 44 vuoden aikana. Kuva ja video: Kamal Afarin / Yle

Valmet Automotive kertoi viikko sitten saaneensa tammikuussa alkaneet koko Uudenkaupungin autotehtaan henkilöstöä koskeneet muutosneuvottelut päätökseen.

Neuvotteluiden lopputuloksena Uudenkaupungin tehtaalta vähennetään enintään 940 henkilöä, joista 500 irtisanotaan ja loput lomautetaan.

Uudenkaupungin autotehtaan pääluottamusmiehelle Jouni Varjoselle kyseessä eivät olleet ensimmäiset omaa työpaikkaa uhanneet neuvottelut. Yli 40 työvuotta autotehtaalla ovat sisältäneet useita isojakin ylä- ja alamäkiä.

Avaa kuvien katselu Jouni Varjosen jaksamista helpottavat luottamusmiestiimiläiset, jotka tukevat toinen toisiaan. Kuva: Kamal Afarin / Yle

– Rassaavathan nämä ihmisten kohtalot, mutta niiden kanssa on vaan elettävä. En tiedä onko siihen turtunut, mutta niihin osaa suhtautua eri tavalla kuin he, joille se on ensimmäinen kerta, Varjonen sanoo.

”Yöunet eivät ole menneet kertaakaan”

Yt-neuvottelut ovat osuneet Jouni Varjosen työuralle useaan kertaan. Työpaikkansa hän on saanut säilyttää, mutta työkaverit ovat vaihtuneet. Vuosikymmenet ovat tuoneet mukanaan luottoa työkavereilta. Luottamusmiehenä hän jakaa tukea vaikeina aikoina.

Millaisen neuvon Varjonen antaisi, jos nuori työkaveri pyytää häneltä muutosneuvotteluiden jälkeen apua?

– Ei se helppoa ole yrittää siinä tukea. Kyllähän tällä hetkellä tässä Vakka-Suomessa on työpaikkoja paljonkin vapaana. Tämä ei ole se ainoa vaihtoehto. Kehotan vaan ihmisiä hakemaan uutta työpaikkaa eikä jäämään odottamaan sitä autotehtaan uutta nousua, koska se sitten tuleekaan, mutta kyllä se sieltä varmasti taas tulee, Varjonen toteaa.

Avaa kuvien katselu – 44 vuodessa on nähnyt monta ihmistä ja saanut paljon kavereita sekä erinäisiä töitä tehdä. Sillä on säilynyt mielenkiinto tähän työpaikkaankin, Varjonen kertoo. Kuva: Ari Welling / Yle

Vuosien saatossa työ on välillä seurannut myös kotiin asti.

– Yöunet eivät ole menneet kertaakaan. Välillä on kyllä hiukan aikaa joutunut sängyssä pyörimään ennen kun uni on tullut, mutta kokonaan ne eivät ole menneet.

Statusauto Saabien rakentaminen oli ylpeydenaihe

Vaikka autotehtaalla tehtyyn työuraan mahtuu paljon hyviä ja huonoja aikoja on Varjonen kokenut tehtaan olevan hänelle hyvä työpaikka.

– En kai minä täällä 44 vuotta muuten olisi ollut, jos olisi jostain parempi löytynyt. Ylä- ja alamäkiä on ollut, kuten kaikki tietävät, mutta minulle on kuitenkin aina työ jostain löytynyt. Olen ollut ihan tyytyväinen, Varjonen kertoo.

Ensimmäisenä työpäivänään silloisella Saab-Valmetilla maanantaina 26.3.1979 Varjonen sai valita Talbot- ja Saab-linjastojen välillä. Valinta oli helppo.

– Saab oli vaan sellainen statusauto, jota halusi tehdä mielummin kuin Simcaa.

Varjosen työpisteen läpi on vuosien saatossa kulkenut myös valtion päättäjien käyttöön päätyviä autoja. Muun muassa Mauno Koivisto ja valtionyhtiöiden johtajat kulkivat Uudessakaupungissa rakennetulla Saab 99 Finlandialla.

– Saab 99 Finlandian tekeminen on ollut itselleni tärkeintä, koska siihen liittyi paljon käsityötä ja sen tekeminen oli erilaista muihin sarjavalmisteisiin autoihin verrattuna. Kahdesta palasta tehdyn katon hitsaus on vieläkin muistissa. Jos en sitä osaisi, niin pian sen oppisi uudestaan, Varjonen sanoo.

Erikoisin Jouni Varjosen valmistamista Saabeista lienee 99 Finlandia, jonka keskellä oli jatkopala. Sellainen päätyi muun muassa Mauno Koiviston käyttöön.

Varjonen valittiin juuri toiselle kaksivuotiskaudelle koko Uudenkaupungin autotehtaan pääluottamusmieheksi. Sen jälkeen tehtaan portti sulkeutuu hänen kohdallaan pysyvästi.

– Eiköhän sitä silloin ole jo aika antaa tilaa nuoremmille jatkaa tätä. Mielestäni meidän vanhojen pitäisi ymmärtää väistyä, jotta nuoret saavat töitä.